В Overwatch 2 появились новые испытания, приуроченные к выходу нового танка Мауги в следующем сезоне

В игре появились новые испытания, приуроченные к выходу нового танка Мауги в следующем сезоне.



В испытаниях нужно только играть в игру. За их выполнение вы сможете получить до 37 500 ед опыта боевого пропуска, а также памятное граффити «Старые друзья» (впервые можно было заработать в 2019 году на испытании «Последнее дело Батиста» в честь выхода рассказа «Твой след», в котором появился Мауга).

Испытания будут доступны до вечера 28 ноября. Мауга появится в игре с началом 8-го сезона — то есть вечером 5 декабря.