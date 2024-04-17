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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 465 оценок

В Overwatch 2 появился новый временный режим "Битва"

Solstice
Новости

«Битва» — новый игровой режим Overwatch 2. Командам предстоит бороться за 5 точек: каждая захваченная точка приносит очко преуспевшей команде. Победу можно одержать двумя способами: захватить все пять точек или набрать пять очков до того, как это сделает другая команда. «Битва» будет доступна в течение ограниченного времени до 29 апреля.

Режим «Битва»

  • Пять точек расположены на симметричной карте по прямой линии.
  • Одновременно активна только одна точка.
  • В начале матча активна центральная точка.
  • Захватить точку можно, стоя на ней и заполняя шкалу прогресса. Шкала прогресса не заполняется, если вражеские игроки оспаривают объект.
  • Если команда захватывает точку, она получает одно очко в свой общий счет. Новая точка активируется ближе к стороне противоположной команды.
  • Точки можно захватывать несколько раз. Если команду оттеснили с точки, и ее захватила вражеская команда, то следующая точка активируется на противоположной стороне.

Условия победы

Чтобы одержать победу в матче, необходимо выполнить одно из следующих условий.

  • Команда должна захватить пять точек в течение матча и набрать пять очков.
  • Команда должна захватить финальную точку (A или E) на стороне противника. Количество очков при этом не учитывается.

Новое поле боя: Ханаока

Исследуйте неизвестные уголки Ханамуры на новом поле боя «Ханаока», вдохновленном образами всеми любимого поля боя в режиме «Захват точек». Гуляйте по магазинчикам и городским ресторанам или следуйте на запах сакуры к когда-то великому замку Шимада.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ваше Гусейшество

Лять, только обрадовался что новый режим на постоянку, а он временный.
(новый перс кстати доступен изначально, ни покупать ни БП проходить не надо)

1
Alex Row

В колде такой режим весьма бодро играется .

1