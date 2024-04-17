В Overwatch 2 появился новый временный режим "Битва"

«Битва» — новый игровой режим Overwatch 2. Командам предстоит бороться за 5 точек: каждая захваченная точка приносит очко преуспевшей команде. Победу можно одержать двумя способами: захватить все пять точек или набрать пять очков до того, как это сделает другая команда. «Битва» будет доступна в течение ограниченного времени до 29 апреля.
Режим «Битва»
- Пять точек расположены на симметричной карте по прямой линии.
- Одновременно активна только одна точка.
- В начале матча активна центральная точка.
- Захватить точку можно, стоя на ней и заполняя шкалу прогресса. Шкала прогресса не заполняется, если вражеские игроки оспаривают объект.
- Если команда захватывает точку, она получает одно очко в свой общий счет. Новая точка активируется ближе к стороне противоположной команды.
- Точки можно захватывать несколько раз. Если команду оттеснили с точки, и ее захватила вражеская команда, то следующая точка активируется на противоположной стороне.
Условия победы
Чтобы одержать победу в матче, необходимо выполнить одно из следующих условий.
- Команда должна захватить пять точек в течение матча и набрать пять очков.
- Команда должна захватить финальную точку (A или E) на стороне противника. Количество очков при этом не учитывается.
Новое поле боя: Ханаока
Исследуйте неизвестные уголки Ханамуры на новом поле боя «Ханаока», вдохновленном образами всеми любимого поля боя в режиме «Захват точек». Гуляйте по магазинчикам и городским ресторанам или следуйте на запах сакуры к когда-то великому замку Шимада.
Лять, только обрадовался что новый режим на постоянку, а он временный.
(новый перс кстати доступен изначально, ни покупать ни БП проходить не надо)
В колде такой режим весьма бодро играется .