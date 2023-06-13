В Overwatch 2 появится обновленный "набор новичка"

Это стартерпак с набором новых героев, который обладатели подписки Game Pass Ultimate cмогут получить бесплатно. Помимо последних пяти новых героев, в него войдет и новый персонаж поддержки, который выйдет 10 августа. В комплекте также будут легендарные скины на этих персонажей и прочая косметика.

Напомним, что новые герои в Overwatch 2 открываются в боевом пропуске (на бесплатном уровне). Если вы пропустили сезон, в котором выходил герой, вы всё равно сможете его получить — для этого надо будет выполнять простые задания в игре.

Обновление Overwatch 2: Invasion выйдет 10 августа. Подробнее о шестом сезоне вы может прочитать здесь.