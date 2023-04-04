Overwatch 2 04.10.2022
4.1 286 оценок

В Overwatch 2 пройдет ивент в честь выхода нового героя - "Ткача Жизни"

©
Solstice

Официальный YouTube канал Xbox опубликовал ролик, в котором раскрывается история нового героя Overwatch 2 - "Ткача Жизни". В месте с этим роликом Xbox опубликовал информацию, из которой стало известно об ивенте, который разработчики планируют провести на запуске 4 сезона - 11 апреля.

И так по по рядку:

  • Ивент будет посвящен празднованию тайского Нового года и пройдет с 11 по 24 апреля;
  • Во время ивента любой желающий сможет сыграть за нового героя;
  • В режиме "Аркада" появится новый режим под названием ""B.O.B & Weave", в котором игроки смогут играть только за Ткача Жизни;
  • За участие в ивенте игроки смогут получить облик на Ткача Жизни "Кассия" (скин, видимо, покажут позже).

Напоминаем вам, что нового героя можно будет разблокировать покупкой боевого пропуска 4-го сезона, который стартует 11 апреля.

Трейлеры
1
4
Последние посты по игре Overwatch 2
Опубликован обзорный трейлер новинок 4 сезона Overwatch 2
Опубликован обзорный трейлер новинок 4 сезона Overwatch 2
Разработчики Overwatch 2 ищут способы возвращения в продажу скинов из прошлых сезонов
Разработчики Overwatch 2 ищут способы возвращения в продажу скинов из прошлых сезонов
Стали известны первые подробности о PvE-режиме Overwatch 2
Стали известны первые подробности о PvE-режиме Overwatch 2
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Oscilograf

Судя по дизайну "Ткача" - это будет оргия. Без прекрасных дам.

7
pokemonizm

Он по сути би, а не гей

0
Oscilograf pokemonizm

В сортах ̶г̶о̶в̶ не традиционных гендеров не разбираюсь.

0
pigsy

Ну когда уже добавят нормальных героев типа этих:

-1