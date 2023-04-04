В Overwatch 2 пройдет ивент в честь выхода нового героя - "Ткача Жизни" ©

Официальный YouTube канал Xbox опубликовал ролик, в котором раскрывается история нового героя Overwatch 2 - "Ткача Жизни". В месте с этим роликом Xbox опубликовал информацию, из которой стало известно об ивенте, который разработчики планируют провести на запуске 4 сезона - 11 апреля.

И так по по рядку:

Ивент будет посвящен празднованию тайского Нового года и пройдет с 11 по 24 апреля;

Во время ивента любой желающий сможет сыграть за нового героя;

В режиме "Аркада" появится новый режим под названием ""B.O.B & Weave", в котором игроки смогут играть только за Ткача Жизни;

За участие в ивенте игроки смогут получить облик на Ткача Жизни "Кассия" (скин, видимо, покажут позже).

Напоминаем вам, что нового героя можно будет разблокировать покупкой боевого пропуска 4-го сезона, который стартует 11 апреля.