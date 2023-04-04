В Overwatch 2 пройдет ивент в честь выхода нового героя - "Ткача Жизни"

Официальный YouTube канал Xbox опубликовал ролик, в котором раскрывается история нового героя Overwatch 2 - "Ткача Жизни". В месте с этим роликом Xbox опубликовал информацию, из которой стало известно об ивенте, который разработчики планируют провести на запуске 4 сезона - 11 апреля.
И так по по рядку:
- Ивент будет посвящен празднованию тайского Нового года и пройдет с 11 по 24 апреля;
- Во время ивента любой желающий сможет сыграть за нового героя;
- В режиме "Аркада" появится новый режим под названием ""B.O.B & Weave", в котором игроки смогут играть только за Ткача Жизни;
- За участие в ивенте игроки смогут получить облик на Ткача Жизни "Кассия" (скин, видимо, покажут позже).
Напоминаем вам, что нового героя можно будет разблокировать покупкой боевого пропуска 4-го сезона, который стартует 11 апреля.
Судя по дизайну "Ткача" - это будет оргия. Без прекрасных дам.
Он по сути би, а не гей
В сортах ̶г̶о̶в̶ не традиционных гендеров не разбираюсь.
Ну когда уже добавят нормальных героев типа этих: