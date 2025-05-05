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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 557 оценок

В Overwatch 2 пройдет ивент, в котором 1 Уинстон сразиться против 100 Солдатов-76

Solstice Solstice

Blizzard анонсировала необычное событие в Overwatch 2 — в прямом эфире один Уинстон сразится против сотни Солдатов-76.

Ивент, вдохновлённый вирусной шуткой «1 горилла против 100 человек», пройдёт 6 мая в 22:00 по МСК на оф.канале Овервотча. Пока неизвестны точные правила боя: будет ли у Уинстона ультимейт, и смогут ли игроки опробовать режим сами. В голосовании на победителя сейчас лидирует Уинстон (56,9%).

Также в игре проходит коллаборация с Gundam Wing — доступны скины для Жнеца, Раматтры, Солдата-76 и Мерси.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ОТСТУПНИК Style

обезьяна против 100 геев?

2
ZAUSA

Вообще не так! Лучше 100 против одной...

2
Neco-Aheron

Только в этой экспозиции Уинстон девчушка не знающаяя, что контракты надо вначале читать, а потом подписывать ))

Jarvis666

Х*ета, давайте лучше 100 олдов Овервотча, против отдела разработки, ответственного за woke контент))

Лев Макридичев

СразитЬся?