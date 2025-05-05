В Overwatch 2 пройдет ивент, в котором 1 Уинстон сразиться против 100 Солдатов-76

Blizzard анонсировала необычное событие в Overwatch 2 — в прямом эфире один Уинстон сразится против сотни Солдатов-76.

Ивент, вдохновлённый вирусной шуткой «1 горилла против 100 человек», пройдёт 6 мая в 22:00 по МСК на оф.канале Овервотча. Пока неизвестны точные правила боя: будет ли у Уинстона ультимейт, и смогут ли игроки опробовать режим сами. В голосовании на победителя сейчас лидирует Уинстон (56,9%).

Также в игре проходит коллаборация с Gundam Wing — доступны скины для Жнеца, Раматтры, Солдата-76 и Мерси.