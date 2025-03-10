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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 543 оценки

В Overwatch 2 пройдет новая коллаборация c k-pop-группой "Le Sserafim"

Solstice
Новости

Издание PC Gamer выложило официальные арты к новой коллаборации — скины получат (слева направо на первой картинке) Эш (БОБ будет охранником из прошлого клипа), Иллари, Дива (да, еще раз), Юнона и Ангел.

Также будут облики-перекрасы из коллекции прошлого года. Героинь для обликов отбирали лично участницы группы Le Sserafim — исполнительницы выбирали персонажей, на которых им понравилось играть. Разработкой обликов занималось корейское подразделение Blizzard.

Новая коллаборация начнется на следующей неделе - 18 марта.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
KeenJiraiya

по этой порнухе даже игру сделали

1
Gelyr

Жду такой костюм на солдата 69

0
Шрек и осел vs CD Project

Понял, пойду Le Serany

0
fr54gh

Эш вообще узнать невозможно.

0