В Overwatch 2 пройдет новая коллаборация c k-pop-группой "Le Sserafim"

Издание PC Gamer выложило официальные арты к новой коллаборации — скины получат (слева направо на первой картинке) Эш (БОБ будет охранником из прошлого клипа), Иллари, Дива (да, еще раз), Юнона и Ангел.

Также будут облики-перекрасы из коллекции прошлого года. Героинь для обликов отбирали лично участницы группы Le Sserafim — исполнительницы выбирали персонажей, на которых им понравилось играть. Разработкой обликов занималось корейское подразделение Blizzard.

Новая коллаборация начнется на следующей неделе - 18 марта.