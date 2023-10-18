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Overwatch 2 04.10.2022
4 396 оценок

В Overwatch 2 пройдет событие-коллаборация с k-pop группой "Le Sserafim"

Solstice
Новости

Сегодня Blizzard официально подтвердили информацию о том, что организуют событие-коллаборацию для Overwatch 2 с корейской k-pop группой "Le Sserafim". Подробности в обращении ниже.

Сегодня мы объявляем о первой в истории Overwatch 2 совместном событии с музыкальным исполнителем. Мы объединяемся с k-pop-сенсацией – LE SSERAFIM.

В этом сезоне одна из самых быстро набирающих популярность k-pop групп на планете, бесстрашная пятерка LE SSERAFIM (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA и HONG EUNCHAE) привнесет свои таланты в Overwatch 2, сняв клип на новый сингл "Perfect Night", который дебютирует в пятницу, 27 октября, в 07:00 МСК.

В рамках этого сотрудничества будет создан игровой режим в стиле LE SSERAFIM, а также эксклюзивные внутриигровые предметы, включая легендарные облики героев. Подробности станут известны в понедельник, 30 октября, а игровой контент появится в игре 1 ноября.

LE SSERAFIM также появится на BlizzCon 4 ноября, чтобы исполнить песню "Perfect Night" на Арене BlizzCon после завершения Ночи сообщества. Билеты можно приобрести на официальном сайте BlizzCon.

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-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ckott4

Пятерка бесстрашная, потому что вумен? А новый режим игры, типа вумен персы будут оборонять кухню от персов мужланов? Или что этим хотела сказать одна из самых толерантных компаний?

0
вупсич пупсич

Вот это уже реально годная тема. Когда появляется фан сервис с другими брендами.
Фортнайт успешный пример.

-14
Stalker608

что только не сделаешь чтобы сюжетку не развивать

4
вупсич пупсич Stalker608

Ее переписали уже 1000 раз, какую из них?

-5