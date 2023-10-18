В Overwatch 2 пройдет событие-коллаборация с k-pop группой "Le Sserafim"

Сегодня Blizzard официально подтвердили информацию о том, что организуют событие-коллаборацию для Overwatch 2 с корейской k-pop группой "Le Sserafim". Подробности в обращении ниже.
Сегодня мы объявляем о первой в истории Overwatch 2 совместном событии с музыкальным исполнителем. Мы объединяемся с k-pop-сенсацией – LE SSERAFIM.
В этом сезоне одна из самых быстро набирающих популярность k-pop групп на планете, бесстрашная пятерка LE SSERAFIM (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA и HONG EUNCHAE) привнесет свои таланты в Overwatch 2, сняв клип на новый сингл "Perfect Night", который дебютирует в пятницу, 27 октября, в 07:00 МСК.
В рамках этого сотрудничества будет создан игровой режим в стиле LE SSERAFIM, а также эксклюзивные внутриигровые предметы, включая легендарные облики героев. Подробности станут известны в понедельник, 30 октября, а игровой контент появится в игре 1 ноября.
LE SSERAFIM также появится на BlizzCon 4 ноября, чтобы исполнить песню "Perfect Night" на Арене BlizzCon после завершения Ночи сообщества. Билеты можно приобрести на официальном сайте BlizzCon.
Пятерка бесстрашная, потому что вумен? А новый режим игры, типа вумен персы будут оборонять кухню от персов мужланов? Или что этим хотела сказать одна из самых толерантных компаний?
Вот это уже реально годная тема. Когда появляется фан сервис с другими брендами.
Фортнайт успешный пример.
что только не сделаешь чтобы сюжетку не развивать
Ее переписали уже 1000 раз, какую из них?