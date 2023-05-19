Overwatch 2 04.10.2022
4.1 312 оценок

В Overwatch 2 пройдут выходные тройного опыта

Solstice
Новости

В Overwatch 2 стартовали выходные тройного опыта - это отличная возможность прокачать свой боевой пропуск, если вы не сделали это ранее.

Прибавка к опыту будет действовать с сегодняшнего дня и до вечера 22 мая (до 22:00 МСК). За участие в любых матчах игроки будут получать на 200% больше опыта.

Утроенный опыт дается только за завершение матча. Бонусной прибавки к опыту за испытания, игру на востребованной роли или репутацию нет.

Напоминаем вам, что в данный момент в игре проходит 4-й сезон, который завершится 13 июня.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kamishini1993

Так сильно онлайн просел после того как навалили на фанатов?

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