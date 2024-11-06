В Overwatch 2 стал доступен набор для покупки "Неоновые улицы"

До конца текущего месяца у игроков Overwatch 2 есть уникальная возможность поддержать крупный турнир Overwatch Championship Series, приобретя новый набор "Неоновые улицы" во внутриигровом магазине. Финал турнира пройдет с 22 по 24 ноября в Швеции.
Скины доступны для покупки как набором, так и по отдельности.
- Набор Мэй «Неоновые улицы» (2200 монет): легендарный облик, танцевальная эмоция и талисман для оружия;
- Набор Трейсер «Неоновые улицы» (2200 монет): легендарный облик (перекрас облика «Граффити» из OW1), талисман для оружия, визитка и значок;
- Набор Крысавчика «Неоновые улицы» (1600): эпический облик, талисман для оружия и граффити;
- Меганабор «Неоновые улицы» (3000): содержимое трех наборов выше;
- Набор «Фэнтези-ремикс» (2300 Монет) – легендарные облики Лусио "Поэт", Эхо "Феникс", Ткач Жизни "Сахарная вата".
>эта расцветка
в эту лгбт помойку кто-то ещё играет ?