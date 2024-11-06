В Overwatch 2 стал доступен набор для покупки "Неоновые улицы"

До конца текущего месяца у игроков Overwatch 2 есть уникальная возможность поддержать крупный турнир Overwatch Championship Series, приобретя новый набор "Неоновые улицы" во внутриигровом магазине. Финал турнира пройдет с 22 по 24 ноября в Швеции.

Скины доступны для покупки как набором, так и по отдельности.