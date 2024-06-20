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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 488 оценок

В Overwatch 2 стартовал 11 сезон

Solstice
Новости

В Overwatch 2 стартовал 11 сезон, который получил название "Super Mega Ultrawatch".

В игре было установленое обновление под порядковым номером 2.11, в котором разработчики внесли ряд корректив в баланс героев, добавили новое поле боя Рунасапи, а также добавили новые косметические награды в боевой пропуск сезона и во внутреигровой магазин.

Что вас ждет в этом сезоне:

  • В начале сезона все игроки смогут бесплатно получить набор Сомбры "Ацтек";
  • Эпохальный облик сезона достанется Эш "Королева невзгод";
  • Новая карта для режима Натиск "Рунасапи";
  • Новые курсы "Мастерства героев" для Солдата-76 и Кирико;
  • Балансные изменения героев;
  • Обновленная система еженедельных испытаний;
  • Очередные улучшения в работе подбора команд для соревновательной игры. Разработчики обещают уменьшить время поиска игры для игроков из стака в 3-5 игроков;
  • За просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch с 20 по 24 и с 25 по 30 июня игроки смогут получить облик для Хандзо "Япония";
  • В честь благотворительной акции с 25 июня в игре появится облик на Ангела "Розовая летна";
  • С 9 июля в игру вернется событие "Летние игры 2024";
  • С 15 июля в игре появится новый режим "Быстрая игра: взлом", где можно будет выбирать различные пассивные способности;
  • Во внутриигровом магазине появилась серия обликов "Спасатели", новый набор для Кирико "Хранительница времени", эпический облик Райнхардта "Гордыня", набор Дивы "Кобуксон", а также некторые облики из OW1.
  • И многое другое...
+ ещё 2 картинки

Размер обновления составит 2.8 ГБ места на вашем диске. Overwatch 2 доступна на РС, PlayStation 5/4, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alex Row

ребят, кто гамает- квики бысто находит? чет потянуло вернуться

0
legolaz318

да быстро, максимум 2-3 мин если в пати

0
Без негатива

Оно живое?

-1
rustyfeeder

Если судить по статистике корейских компьютерных клубов ow2 все еще держится в десятке самых популярных игр. На 6м месте, на 5м valorant.

0
Magnusss
1