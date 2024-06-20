В Overwatch 2 стартовал 11 сезон, который получил название "Super Mega Ultrawatch".
В игре было установленое обновление под порядковым номером 2.11, в котором разработчики внесли ряд корректив в баланс героев, добавили новое поле боя Рунасапи, а также добавили новые косметические награды в боевой пропуск сезона и во внутреигровой магазин.
Что вас ждет в этом сезоне:
- В начале сезона все игроки смогут бесплатно получить набор Сомбры "Ацтек";
- Эпохальный облик сезона достанется Эш "Королева невзгод";
- Новая карта для режима Натиск "Рунасапи";
- Новые курсы "Мастерства героев" для Солдата-76 и Кирико;
- Балансные изменения героев;
- Обновленная система еженедельных испытаний;
- Очередные улучшения в работе подбора команд для соревновательной игры. Разработчики обещают уменьшить время поиска игры для игроков из стака в 3-5 игроков;
- За просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch с 20 по 24 и с 25 по 30 июня игроки смогут получить облик для Хандзо "Япония";
- В честь благотворительной акции с 25 июня в игре появится облик на Ангела "Розовая летна";
- С 9 июля в игру вернется событие "Летние игры 2024";
- С 15 июля в игре появится новый режим "Быстрая игра: взлом", где можно будет выбирать различные пассивные способности;
- Во внутриигровом магазине появилась серия обликов "Спасатели", новый набор для Кирико "Хранительница времени", эпический облик Райнхардта "Гордыня", набор Дивы "Кобуксон", а также некторые облики из OW1.
- И многое другое...
Размер обновления составит 2.8 ГБ места на вашем диске. Overwatch 2 доступна на РС, PlayStation 5/4, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch.
ребят, кто гамает- квики бысто находит? чет потянуло вернуться
да быстро, максимум 2-3 мин если в пати
Оно живое?
Если судить по статистике корейских компьютерных клубов ow2 все еще держится в десятке самых популярных игр. На 6м месте, на 5м valorant.