В Overwatch 2 стартовал 16 сезон с новым режимом от третьего лица и героем

Blizzard запустила 16-й рейтинговый сезон Overwatch 2 и добавила масштабное обновление. Главное новшество — режим «Стадион», в котором игроки могут сражаться с видом от третьего лица, что стало впервые в истории франшизы. По желанию можно вернуться к классическому виду от первого лица. Режим останется в игре на постоянной основе.

«Стадион» предлагает матчи из 7 раундов, в которых игроки зарабатывают валюту и тратят её на улучшения героя — доступны уникальные способности, которые нельзя использовать в других режимах. В игру внедрена отдельная рейтинговая система, а на старте доступно 17 героев с планами на расширение.

Вместе с патчем в игре появилась Фрейя — новый герой класса «Урон». Бывшая спасательница стала охотницей за головами, готовой выследить любую цель. Также введена система блокировки героев в матчах, переработан баланс и улучшены способности ряда персонажей. Онлайн в Steam после обновления достиг 58 тысяч человек.