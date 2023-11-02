В Overwatch 2 стартовал ивент в честь коллаборации с корейской K-pop группой "LE SSERAFIM"

Заходите в тематическую потасовку «Музыкальная битва», проходите испытания и зарабатывайте награды (включая новый легендарный облик Крысавчика). А в магазине вас уже ждут косметические предметы, вдохновленные корейской поп-группой LE SSERAFIM!
Вот какие испытания доступны на событии и какие награды за них дают:
- Легендарный облик Крысавчика «Фокси Джеймс» + 20 000 опыта: пройдите 8 испытаний события «Музыкальная битва»;
- Победная поза Крысавчика + 2500 опыта: сыграйте 60 матчей;
- Сувенир «Лайтстик» + 2500 опыта: играя в «Музыкальную битву», командой ликвидируйте Крысавчика и сдайте его лайтстик;
- Визитка «Музыкальная битва» + 2500 опыта: сыграйте 40 матчей
- Звание «Новый кумир» + 2500 опыта: играя в «Музыкальную битву», командой наберите 500 очков;
- Брелок «Фанатомари» + 2500 опыта: : сыграйте 20 матчей;
- 2500 опыта: сыграйте 3 матча «Музыкальной битвы»;
- 2500 опыта: убейте 10 врагов с билетами в «Музыкальной битве»;
- 2500 опыта: сыграйте 10 матчей;
- 2500 опыта: сыграйте 30 матчей;
- 2500 опыта: сыграйте 50 матчей.
За выигранные матчи прогресс начисляется вдвойне.
Новинки внутриигрового магазина:
- Набор Кирико LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза, визитка и брелок с пачимари.
- Набор Трейсер: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.
- Набор Сомбры: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.
- Набор Бригитты: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.
- Набор Дивы: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.
- Меганабор со всеми косметическими предметами — 6800.
Напоминаем, что предметы из этих наборов можно купить по отдельности в «Коллекции» нужного героя: легендарные облики стоят 1900, танцы — 500, победные позы по 300, брелок — 700, а визитки 300 (покупаются в профиле в разделе «Персонализация»).
Также в продаже по-прежнему наборы финансовой поддержки Чемпионата мира за 3200 и 1000 (с обликами Соджорн и Лусио).
Событие будет идти до 21 ноября.
Как же Близзард пал))
В твоих глазах, потому что тебе не понравилось? Ути, хоссспади. Близзы работают на азиатский рынок, с которого основной доход получают. Или им нужно было Рипера в кокошник нарядить, чтоб оценили братья-славяне, которым закрыли доступ к донатам и покупкам?
Если бы ты играл в эту игру, то ты бы понял насколько всë плохо))
Да так хорошо работают, что на их мероприятие по Д4 в Корее никто не пришёл.
Азиатский рынок, это тот рынок, где очередь на поиск игры под 40 минут? Ахаха
Ты бы форточку приоткрыл...
KDA покоя им не даёт... вот только там был клим и на чемпионат мира... серьёзно кто у низ получает бабки и придумывает ерунду?
Кроме D.Va все костюмы хрень полная.
Так вот кто у них целевая аудитория, любители кей попа.
С добрым утром, челы. Как бы да, корейцы - ЦА Овера. Игра у этих ребят всегда в топе была.
Ну а что... какая аудитория - такие и коллабы. Хотя вон в смайте том же была коллаба со слипнот, в прошлом году