В Overwatch 2 стартовал ивент в честь коллаборации с корейской K-pop группой "LE SSERAFIM"

Заходите в тематическую потасовку «Музыкальная битва», проходите испытания и зарабатывайте награды (включая новый легендарный облик Крысавчика). А в магазине вас уже ждут косметические предметы, вдохновленные корейской поп-группой LE SSERAFIM!

Вот какие испытания доступны на событии и какие награды за них дают:

Легендарный облик Крысавчика «Фокси Джеймс» + 20 000 опыта: пройдите 8 испытаний события «Музыкальная битва»;

Победная поза Крысавчика + 2500 опыта: сыграйте 60 матчей;

Сувенир «Лайтстик» + 2500 опыта: играя в «Музыкальную битву», командой ликвидируйте Крысавчика и сдайте его лайтстик;

Визитка «Музыкальная битва» + 2500 опыта: сыграйте 40 матчей

Звание «Новый кумир» + 2500 опыта: играя в «Музыкальную битву», командой наберите 500 очков;

Брелок «Фанатомари» + 2500 опыта: : сыграйте 20 матчей;

2500 опыта: сыграйте 3 матча «Музыкальной битвы»;

2500 опыта: убейте 10 врагов с билетами в «Музыкальной битве»;

2500 опыта: сыграйте 10 матчей;

2500 опыта: сыграйте 30 матчей;

2500 опыта: сыграйте 50 матчей.

За выигранные матчи прогресс начисляется вдвойне.

Новинки внутриигрового магазина:

Набор Кирико LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза, визитка и брелок с пачимари.

Набор Трейсер: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.

Набор Сомбры: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.

Набор Бригитты: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.

Набор Дивы: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.

Меганабор со всеми косметическими предметами — 6800.

Напоминаем, что предметы из этих наборов можно купить по отдельности в «Коллекции» нужного героя: легендарные облики стоят 1900, танцы — 500, победные позы по 300, брелок — 700, а визитки 300 (покупаются в профиле в разделе «Персонализация»).

Также в продаже по-прежнему наборы финансовой поддержки Чемпионата мира за 3200 и 1000 (с обликами Соджорн и Лусио).

Событие будет идти до 21 ноября.