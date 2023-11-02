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Overwatch 2 04.10.2022
4 403 оценки

В Overwatch 2 стартовал ивент в честь коллаборации с корейской K-pop группой "LE SSERAFIM"

Solstice

Заходите в тематическую потасовку «Музыкальная битва», проходите испытания и зарабатывайте награды (включая новый легендарный облик Крысавчика). А в магазине вас уже ждут косметические предметы, вдохновленные корейской поп-группой LE SSERAFIM!

Вот какие испытания доступны на событии и какие награды за них дают:

  • Легендарный облик Крысавчика «Фокси Джеймс» + 20 000 опыта: пройдите 8 испытаний события «Музыкальная битва»;
  • Победная поза Крысавчика + 2500 опыта: сыграйте 60 матчей;
  • Сувенир «Лайтстик» + 2500 опыта: играя в «Музыкальную битву», командой ликвидируйте Крысавчика и сдайте его лайтстик;
  • Визитка «Музыкальная битва» + 2500 опыта: сыграйте 40 матчей
  • Звание «Новый кумир» + 2500 опыта: играя в «Музыкальную битву», командой наберите 500 очков;
  • Брелок «Фанатомари» + 2500 опыта: : сыграйте 20 матчей;
  • 2500 опыта: сыграйте 3 матча «Музыкальной битвы»;
  • 2500 опыта: убейте 10 врагов с билетами в «Музыкальной битве»;
  • 2500 опыта: сыграйте 10 матчей;
  • 2500 опыта: сыграйте 30 матчей;
  • 2500 опыта: сыграйте 50 матчей.

За выигранные матчи прогресс начисляется вдвойне.

Новинки внутриигрового магазина:

  • Набор Кирико LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза, визитка и брелок с пачимари.
  • Набор Трейсер: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.
  • Набор Сомбры: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.
  • Набор Бригитты: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.
  • Набор Дивы: LE SSERAFIM (2500): легендарный облик, танцевальная эмоция, победная поза и визитка.
  • Меганабор со всеми косметическими предметами — 6800.

Напоминаем, что предметы из этих наборов можно купить по отдельности в «Коллекции» нужного героя: легендарные облики стоят 1900, танцы — 500, победные позы по 300, брелок — 700, а визитки 300 (покупаются в профиле в разделе «Персонализация»).

Также в продаже по-прежнему наборы финансовой поддержки Чемпионата мира за 3200 и 1000 (с обликами Соджорн и Лусио).

Событие будет идти до 21 ноября.

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-11
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Jarvis666

Как же Близзард пал))

1
I love my computer

В твоих глазах, потому что тебе не понравилось? Ути, хоссспади. Близзы работают на азиатский рынок, с которого основной доход получают. Или им нужно было Рипера в кокошник нарядить, чтоб оценили братья-славяне, которым закрыли доступ к донатам и покупкам?

-12
Jarvis666 I love my computer

Если бы ты играл в эту игру, то ты бы понял насколько всë плохо))

7
Lanre V I love my computer
Близзы работают на азиатский рынок

Да так хорошо работают, что на их мероприятие по Д4 в Корее никто не пришёл.

6
wianewa I love my computer

Азиатский рынок, это тот рынок, где очередь на поиск игры под 40 минут? Ахаха

2
fairyrage I love my computer

Ты бы форточку приоткрыл...

2
Дворф

KDA покоя им не даёт... вот только там был клим и на чемпионат мира... серьёзно кто у низ получает бабки и придумывает ерунду?

0
Kenn1y

Кроме D.Va все костюмы хрень полная.

-1
opexdisturbed

Так вот кто у них целевая аудитория, любители кей попа.

-2
I love my computer

С добрым утром, челы. Как бы да, корейцы - ЦА Овера. Игра у этих ребят всегда в топе была.

1
DikiyNegr2007

Ну а что... какая аудитория - такие и коллабы. Хотя вон в смайте том же была коллаба со слипнот, в прошлом году

-4