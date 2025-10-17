В Overwatch 2 стартовала повторная коллаборация с аниме "Ванпанчмен"

С сегодняшнего дня и по 29 октября в шутере Overwatch 2 пройдет повторное тематическое событие, посвящённое популярному аниме “Ванпанчмен”. Игроки вновь получат возможность приобрести эксклюзивные косметические предметы, вдохновленные персонажами сериала.

В рамках коллаборации будут доступны как уже знакомые по прошлому ивенту облики, так и два совершенно новых. В магазине появятся:

Возвращающиеся облики: Кулак Смерти “Сайтама”, Гэндзи “Генос”, Кирико “Тацумаки” и Солдат-76 “Бесправный гонщик”.

Новые облики: У Ян в образе “Гару” и Эш в костюме “Адская метель”.

Помимо этого, всех участников ждёт специальная серия испытаний. За их выполнение можно будет получить несколько декоративных наград. Главным призом, как сообщается, станет легендарный облик Солдата-76 “Бесправный гонщик”, который в этот раз можно будет заработать абсолютно бесплатно, не прибегая к покупке в магазине.