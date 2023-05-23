Overwatch 2 04.10.2022
4.1 314 оценок

В Overwatch 2 стартовало испытание Симметры "Семена порядка"

Solstice
Новости

В Overwatch 2 стартовало мини событие-испытание "Симметра: Семена порядка", в рамках которого игроки смогут заполучить пару косметических предметов и опыт боевого пропуска. Событие будет идти до 30 мая.

  • Эпический облик Симметры «Садовница» + 10000 опыта — сыграйте 24 матча
  • 10000 опыта — сыграйте 20 матчей
  • Сувенир «Садовый гном» + 10000 опыта — сыграйте 16 матчей
  • 10000 опыта — сыграйте 12 матчей
  • Реплика «Я сею порядок в мире хаоса» + 10000 опыта — сыграйте 8 матчей
  • 10000 опыта — сыграйте 4 матча.

Победы засчитываются за два матча. Испытания можно выполнять в любом режиме Аркады, Нерейтинговой или Соревновательной игры.

Обновления
Источник  
-2
1
Последние посты по игре Overwatch 2
Игравшие без доната в Overwatch 2 с момента релиза, только сейчас могут позволить себе один легендарный скин
Игравшие без доната в Overwatch 2 с момента релиза, только сейчас могут позволить себе один легендарный скин
В Overwatch 2 пройдут выходные тройного опыта
В Overwatch 2 пройдут выходные тройного опыта
Директор Overwatch 2 подробнее рассказал о причинах отмены PvE-режима
Директор Overwatch 2 подробнее рассказал о причинах отмены PvE-режима
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Madfury

В Overwatch 2 стартовало испытание: удали Overwatch 2 и больше не вспоминай о нём.

0