В Overwatch 2 стартовало испытание Симметры "Семена порядка"

В Overwatch 2 стартовало мини событие-испытание "Симметра: Семена порядка", в рамках которого игроки смогут заполучить пару косметических предметов и опыт боевого пропуска. Событие будет идти до 30 мая.
- Эпический облик Симметры «Садовница» + 10000 опыта — сыграйте 24 матча
- 10000 опыта — сыграйте 20 матчей
- Сувенир «Садовый гном» + 10000 опыта — сыграйте 16 матчей
- 10000 опыта — сыграйте 12 матчей
- Реплика «Я сею порядок в мире хаоса» + 10000 опыта — сыграйте 8 матчей
- 10000 опыта — сыграйте 4 матча.
Победы засчитываются за два матча. Испытания можно выполнять в любом режиме Аркады, Нерейтинговой или Соревновательной игры.
В Overwatch 2 стартовало испытание: удали Overwatch 2 и больше не вспоминай о нём.