В Overwatch 2 стартовало испытание Симметры "Семена порядка"

В Overwatch 2 стартовало мини событие-испытание "Симметра: Семена порядка", в рамках которого игроки смогут заполучить пару косметических предметов и опыт боевого пропуска. Событие будет идти до 30 мая.

Эпический облик Симметры «Садовница» + 10000 опыта — сыграйте 24 матча

10000 опыта — сыграйте 20 матчей

Сувенир «Садовый гном» + 10000 опыта — сыграйте 16 матчей

10000 опыта — сыграйте 12 матчей

Реплика «Я сею порядок в мире хаоса» + 10000 опыта — сыграйте 8 матчей

10000 опыта — сыграйте 4 матча.

Победы засчитываются за два матча. Испытания можно выполнять в любом режиме Аркады, Нерейтинговой или Соревновательной игры.