В Overwatch 2 стартовало событие "Летние игры 2023"

В игре стартовал ежегодный ивент "Летние игры 2023", в котором игроки смогут заполучить новую косметику в свою коллекцию и поучаствовать в тематических ивентах "Лусиоболл" и "Пляжный волейбол Уинстона". Событие продлится до 24 июля.

Все награды события:

Эпический облик Кулака Смерти «Тропики» + 25000 опыта боеовго пропуска — пройдите 6 испытаний «Летних игр».

Победная поза «Летний отдых» + 5000 опыта боевого пропуска — сыграйте 5 матчей в «Пляжный волейбол Уинстона»*

Брелок «Лусиобол» + 5000 опыта боевого пропуска — сыграйте 5 матчей в «Лусиобол»

Граффити «Летний отдых» + 5000 опыта боевого пропуска — наберите 3 очка всей командой, используя «Суперсилу» в пляжном волейболе Уинстона

Значок и граффити «Дзюдо» — сыграйте 24 матча

Значок и граффити «Горный велосипед» — сыграйте 18 матчей

Значок и граффити «Регби» — сыграйте 12 матчей

Значок и граффити «Прыжок в длину» — сыграйте 6 матчей

Значок и граффити «Обруч» — используйте вашу суперспособность три раза в «Лусиоболе» или «Лусиоболе-ремикс»

10 000 опыта боевого пропуска — выполните 60 содействий/сейвов или забитых голов в пляжном волейболе Уинстона/Лусиоболе/Лусиоболе-ремикс.

Стоит отметить, что во всех испытаниях победы засчитываются, как два матча.