Overwatch 2 04.10.2022
4.1 332 оценки

В Overwatch 2 стартовало событие "Летние игры 2023"

Solstice
Новости

В игре стартовал ежегодный ивент "Летние игры 2023", в котором игроки смогут заполучить новую косметику в свою коллекцию и поучаствовать в тематических ивентах "Лусиоболл" и "Пляжный волейбол Уинстона". Событие продлится до 24 июля.

Все награды события:

  • Эпический облик Кулака Смерти «Тропики» + 25000 опыта боеовго пропуска — пройдите 6 испытаний «Летних игр».
  • Победная поза «Летний отдых» + 5000 опыта боевого пропуска — сыграйте 5 матчей в «Пляжный волейбол Уинстона»*
  • Брелок «Лусиобол» + 5000 опыта боевого пропуска — сыграйте 5 матчей в «Лусиобол»
  • Граффити «Летний отдых» + 5000 опыта боевого пропуска — наберите 3 очка всей командой, используя «Суперсилу» в пляжном волейболе Уинстона
  • Значок и граффити «Дзюдо» — сыграйте 24 матча
  • Значок и граффити «Горный велосипед» — сыграйте 18 матчей
  • Значок и граффити «Регби» — сыграйте 12 матчей
  • Значок и граффити «Прыжок в длину» — сыграйте 6 матчей
  • Значок и граффити «Обруч» — используйте вашу суперспособность три раза в «Лусиоболе» или «Лусиоболе-ремикс»
  • 10 000 опыта боевого пропуска — выполните 60 содействий/сейвов или забитых голов в пляжном волейболе Уинстона/Лусиоболе/Лусиоболе-ремикс.
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Стоит отметить, что во всех испытаниях победы засчитываются, как два матча.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Adbraxas

Раньше было лучше.

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Protocol10

Если мир постоянно деградирует, то и не удивительно.

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