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Overwatch 2 04.10.2022
4.1 340 оценок

В Overwatch 2 стартовало событие "Шалости и колдовство"

Solstice
Новости

В игре начался мини-ивент «Шалости и колдовство» — в Аркаде доступна новая потасовка в режиме prop hunt (прятки с превращениями), а за выполнение испытаний можно получить косметические награды!

Все награды (часть можно получить только в испытаниях потасовки):

  • Эпический облик Аны «Хранительница духа» + 25000 опыта боевого пропуска — пройдите 6 испытаний «Шалостей и колдовства»
  • Брелок «Колдовская бочка» + 5000 опыта — сыграйте 6 матчей* в потасовке «Шалости и колдовство»
  • Значок «Колдовской тюк сена» + 2500 опыта — совершите 10 убийств, играя за рыцаря-Гэндзи
  • Значок «Колдовская ваза» + 2500 опыта — совершите 1 убийство «Клинком дракона», играя за рыцаря-Гэндзи
  • Значок «Колдовской ящик» + 2500 опыта — выживайте 300 секунд, играя за мимика-Кирико
  • Значок «Колдовская бочка» + 2500 опыта — оглушите 6 врагов, играя за мимика-Кирико
  • Реплика Королевы «Эльфы и драконы» + 2500 опыта — сыграйте 24 матча
  • 2500 опыта — сыграйте 18 матчей
  • Реплика Турбосвина «Журнал заданий полон» + 2500 опыта — сыграйте 12 матчей
  • 2500 опыта — сыграйте 6 матчей.

Мини-ивент будет идти до конца сезона (то есть до 10 августа).

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