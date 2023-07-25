В Overwatch 2 стартовало событие "Шалости и колдовство"

В игре начался мини-ивент «Шалости и колдовство» — в Аркаде доступна новая потасовка в режиме prop hunt (прятки с превращениями), а за выполнение испытаний можно получить косметические награды!

Все награды (часть можно получить только в испытаниях потасовки):

Эпический облик Аны «Хранительница духа» + 25000 опыта боевого пропуска — пройдите 6 испытаний «Шалостей и колдовства»

Брелок «Колдовская бочка» + 5000 опыта — сыграйте 6 матчей* в потасовке «Шалости и колдовство»

Значок «Колдовской тюк сена» + 2500 опыта — совершите 10 убийств, играя за рыцаря-Гэндзи

Значок «Колдовская ваза» + 2500 опыта — совершите 1 убийство «Клинком дракона», играя за рыцаря-Гэндзи

Значок «Колдовской ящик» + 2500 опыта — выживайте 300 секунд, играя за мимика-Кирико

Значок «Колдовская бочка» + 2500 опыта — оглушите 6 врагов, играя за мимика-Кирико

Реплика Королевы «Эльфы и драконы» + 2500 опыта — сыграйте 24 матча

2500 опыта — сыграйте 18 матчей

Реплика Турбосвина «Журнал заданий полон» + 2500 опыта — сыграйте 12 матчей

2500 опыта — сыграйте 6 матчей.

Мини-ивент будет идти до конца сезона (то есть до 10 августа).