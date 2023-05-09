В Overwatch 2 стартовало событие "Звездный дозор"

Blizzard продолжает радовать аудиторию Overwatch 2 и на этот раз запустила ивент под названием "Звездный дозор". Вас ждет новый PvP-режим с элементами PvE, а также косметические награды.

Подробности нового режима:

Режим 4х4 на переделанной «Лунной колонии Горизонт»;

Две команды: Бесконечная империя и Звездный дозор. Выбор героев в каждой команде ограничен. Дозорные должны спасти дроида 3X-0, в котором хранятся их планы, до истечения таймера.

4 точки для захвата/обороны. Дозорным помогает ИИ-Кулак Смерти, у имперцев на каждой точке лазерные турели.

Одна из новых механик: Гравитационные бочки. Если их уничтожить, они затягивают врагов и союзников в гравитационный колодец.

На последней точке может отключиться гравитация и все игроки взлетят в воздух. В режиме можно воскрешать павших союзников за любого героя.

Косметические награды:

Эпический облик на Тарана

Талисман для оружия

Граффити с Дивой в облике «Ас бесконечности»

Событие продлится до 22 мая.