В Overwatch 2 вернули формат "до 4 побед" в режиме "Стадион"

В свежем патче для Overwatch 2 команда разработчиков обновила конкурентный режим “Стадион”. Главным изменением стало возвращение привычного многим игрокам формата “до 4 побед”.

Разработчики сообщили, что возврат формата “до 4 побед” стал прямым следствием отзывов игроков и анализа внутренних данных. Они подчеркнули, что такой формат даёт больше возможностей для раскрытия потенциала сборок и совершения впечатляющих камбэков.

Другие значимые изменения 19 сезона:

Суперсилы теперь выдаются в раундах 1, 3, 5 и 7. Также возвращено правило досрочной победы;

Система получения кредитов существенно переработана: уменьшены награды за первые раунды, бонус за MVP и кредиты за урон и лечение.

Ранее матчи в “Стадионе” завершались после трёх побед, однако с началом нового, 19-го сезона это правило изменили. Такой шаг отменяет эксперимент, проведённый ранее в сезоне, когда разработчики сократили необходимое число побед до трёх, чтобы ускорить сражения. При этом поклонники более коротких матчей не останутся без возможности: вариант “до 3 побед” по-прежнему доступен в быстром режиме “Стадиона”.