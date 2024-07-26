В Overwatch 2 вернут формат матчей 6 на 6, но лишь в рамках события-эксперимента

Overwatch 1

Гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер опубликовал очень длинный блог об этом формате. В нем он объяснил, почему игра перешла на формат 5х5 (одна из них — время поиска матчей).

Почему просто не включить режим 6 на 6 прямо сейчас?

Во-первых, сейчас игра оптимизирована под 5х5 — в плане интерфейса, эффектов и производительности. Во-вторых, проблемы с долгим поиском матча, которые были в первой части (мало игроков выбирает танков, а игре надо искать сразу двух). В-третьих, есть миллионы новичков, которые привыкли к формату 5х5.

Когда именно пройдут эксперименты с 6х6 пока неизвестно.