В Overwatch 2 запустили ивент в честь "Тайского Нового года"

В честь запуска 4 сезона и появления нового героя, Ткача Жизни, в Overwatch 2 проводится "Тайский Новый год". В игре доступна серия испытаний, за прохождение которых игроки смогут заполучить косметически награды, а также поучаствовать в новом режиме аркады "БОБ и Ткач". Подробнее об этих испытаниях читайте ниже.

Эпический облик «Кассия»: пройдите 5 испытаний ивента;

Брелок «Водяной пистолет»: сыграйте 16 матчей (победы засчитываются за два матча);

Сувенир «Цветочный венок»: сыграйте 12 матчей (победы засчитываются за два матча);

Граффити «Песчаная пагода»: сыграйте 8 матчей (победы засчитываются за два матча);

Граффити «Вай»: сыграйте 4 матча (победы засчитываются за два матча);

Реплика «Взгляните!» + 2500 опыта боевого пропуска: сыграйте 3 матча в потасовке «Боб и Ткач» (победы засчитываются за два матча);

2500 опыта боевого пропуска: притяните Боба 2 раза в потасовке «Боб и Ткач»;

2500 опыта боевого пропуска: восполните 2500 ед. здоровья в потасовке «Боб и Ткач».

Событие будет идти до 25 апреля.