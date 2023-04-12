Overwatch 2 04.10.2022
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В Overwatch 2 запустили ивент в честь "Тайского Нового года"

Solstice
Новости

В честь запуска 4 сезона и появления нового героя, Ткача Жизни, в Overwatch 2 проводится "Тайский Новый год". В игре доступна серия испытаний, за прохождение которых игроки смогут заполучить косметически награды, а также поучаствовать в новом режиме аркады "БОБ и Ткач". Подробнее об этих испытаниях читайте ниже.

  • Эпический облик «Кассия»: пройдите 5 испытаний ивента;
  • Брелок «Водяной пистолет»: сыграйте 16 матчей (победы засчитываются за два матча);
  • Сувенир «Цветочный венок»: сыграйте 12 матчей (победы засчитываются за два матча);
  • Граффити «Песчаная пагода»: сыграйте 8 матчей (победы засчитываются за два матча);
  • Граффити «Вай»: сыграйте 4 матча (победы засчитываются за два матча);
  • Реплика «Взгляните!» + 2500 опыта боевого пропуска: сыграйте 3 матча в потасовке «Боб и Ткач» (победы засчитываются за два матча);
  • 2500 опыта боевого пропуска: притяните Боба 2 раза в потасовке «Боб и Ткач»;
  • 2500 опыта боевого пропуска: восполните 2500 ед. здоровья в потасовке «Боб и Ткач».

Событие будет идти до 25 апреля.

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