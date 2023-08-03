В сети появились первые скриншоты нового героя Overwatch 2 - Иллари ©

С запуском шестого сезона в Overwatch 2 разработчики планируют ввести нового героя поддержки, который пока не был полноценно представлен сообществу, а лишь показан тизером в конце трейлера обновления "Invasion".

В сети были опубликованы скриншоты, которые, если они не поддельные, раскрывают имя и два облика нового героя поддержки - Иллари. Скриншоты низкого качества и были опубликованы кем-то из создателей контента в Twitter (на данный момент эти скриншоты были удалены).

Новый герой будет родом из Перу, а его способности будут напрямую как-то связаны с солнцем. В сети появилось описание способностей героя, но эта информация не подтверждена, так что относитесь к ней с долей сомнения.

Оружие типа хитскан: наносит урон врагам и исцеляет союзников. Автор «слива» сравнил его луч с лучом Зари и Симметры.

Исцеляющая турель с запасом прочности в 150 ед (можно уничтожить);

Способность, напоминающая «Прыжковые ботинки» Батиста, на кд, которой можно отталкивать врагов.

Во время ульты героиня может летать, выпускает 1 ракету («как Рейз из Valorant»). Ракета наносит урон и вешает на всех пораженных противников ослабляющий эффект вроде «Сферы диссонанса» Дзенъятты.

Новый герой станет доступен игрокам с запуском 6-го сезона - 10 августа.