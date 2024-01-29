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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 437 оценок

В сети появилось описание изменений героев из 9 сезона Overwatch 2

Solstice
Новости

Сегодня в сети появилась предварительная версия описания обновления 9-го сезона Overwatch 2, в котором разработчики планируют ввести ряд существенных балансировочных изменений для разных героев. Из интересных моментов: в игре появится пассивный навык самоотхила для всех геров. Этот навык будет действовать гараздо слабее, чем у героев поддержки, но при этом позволит танкам и бойцам стать более эффективными на поле боя.

Изменения баланса способностей героев

Танки

Дива

  • Внешний радиус взрыва «Самоуничтожения» Дивы увеличен с 900 до 1000, внутренний радиус увеличен с 4 до 6 м

Кулак смерти

  • Кулак Смерти - Макс. урон попадания «Реактивным ударом» увеличен с 50 до 75
  • Макс. урон от впечатывания в стену увеличен с 30 до 40

Королева Стервятников

  • Периодический урон от ран, наложенных «Буйством», увеличен с 60 до 90

Райнхардт

  • Урон Ракетного молота увеличен с 85 до 100
  • Урон от впечатывания в стену «Рывком» увеличен с 225 до 275

Уинстон

  • Урон пушки Тесла увеличен с 60 ед/сек до 75 ед/сек
  • Урон от ударов во время «Ярости зверя» увеличен с 40 до 50

Заря

  • Ширина луча пушки увеличена с 0,15 до 0,20 м

Урон

Теперь герои роли «Урон» больше не получают бонус к скорости перезарядки при совершении убийств. Новая пассивная способность: нанесение урона уменьшает отхил врага на [закрыто камерой на стриме, где слили патчноут] сек.

Эш

  • Урон Б.О.Б.а увеличен с 14 до 17

Кэссиди

  • Начальный диапазон урона «Меткого стрелка» увеличен со 130 до 150, общий увеличен с 160 до 300

Эхо

  • Ширина «Фокусирующего луча» увеличена с 0,2 до 0,25 м
  • Максимальный запас общего здоровья во время «Дубликации» увеличен с 300 до 350

Гэндзи

  • Задержка между взмахами меча во время ульты сокращена с 0,9 до 0,7

Хандзо

  • Урон «Шквала» увеличен с 65 до 75, время восстановления сокращено с 10 до 8 сек

Фарра (Реворк)

  • Теперь ракеты Ракетомета наносят самой Фарре не 50% урона, а 25%.
  • Задержка между выстрелами сокращена с 0,85 до 0,8 сек
  • Скорость полета снарядов увеличена с 35 до 40
  • Новая способность на ПКМ — «Реактивный рывок» (можно назначить на двойной прыжок). Фарра совершает горизонтальный рывок в направлении своего движения. Время восстановления 10 сек.
  • Реактивный ранец теперь на 20% слабее. Время восстановления увеличено с 10 до 14 сек. Использование способности восстанавливает 50% запаса топлива.
  • «Взрывная волна» отбрасывает на 25% слабее в горизонтальном направлении. Радуис сокращен с 8 до 5 м. Время восстановления сокращено с 9 до 7 сек. Теперь наносит 30 ед взрывного урона.
  • Теперь «Ракетный залп» мгновенно перезаряжает ракетомет.
  • Запас топлива уменьшен на 20%. Скорость полета увеличена на 100%, улучшена возможность маневрирования в воздухе. Топливо больше не восстанавливается в воздухе, только на земле. Запас топлива может увеличиться до 200%, если восстанавливается с помощью «Реактивного рывка» или «Реактивного ранца». «Парение» можно использовать без топлива, чтобы замедлить падение.

Симметра

  • Ширина луча пушки увеличена с 0,15 до 0,2

Поддержка

  • Пассивная способность наполовину сокращает время до начала регенерации здоровья (т.е. до 2,5 сек)

Бригитта

  • Урон Хлесткого удара увеличен с 35 до 45

Кирико

  • Размер кунаев уменьшен с 0,18 до 0,15

Лусио

  • Урон «Звуковой волны» увеличен с 25 до 35, сила отталкивания увеличена на 12%. Время отключения движения увеличено с 0,3 до 0,45

Ангел

  • Длительность отмены бонусного движения прыжком и приседом сокращена с 1,5 до 1 сек
  • Когда Ангел восстанавливает здоровье союзнику, она восстанавливает себе не 25%, а 40% от исцеленного здоровья

Мойра

  • Урон Биотической хватки увеличен с 50 ед/сек до 65 ед/сек
  • Радиус захвата вражеской цели Биотической хваткой увеличен с 0,6 до 0,7 сек.

Изменение запаса здоровья героев

Общее количество здоровья всех героев (включая здоровье, броню и щиты) увеличено примерно на 15%-20%

Танки

  • Здоровье Дивы в форме пилота увеличено со 150 до 175
  • Здоровье Дивы в форме мехи увеличено с 300 до 375
  • Здоровье Мауги увеличено с 300 до 400
  • Запас брони Орисы увеличен с 275 до 350
  • Здоровье Раматтры увеличено с 200 до 275
  • Здоровье Райнхардта увеличено с 200 до 250, броня увеличена с 250 до 275
  • 3доровье Турбосвина увеличено с 550 до 650
  • Запас щитов Сигмы увеличен с 200 до 275
  • Здоровье Уинстона увеличено с 200 до 225, броня увеличена с 200 до 250
  • Броня Тарана увеличена с 100 до 175

Урон

  • Здоровье Эш увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Бастиона увеличено с 225 до 275
  • Здоровье Кэссиди увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Эхо увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Гэндзи увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Хандзо увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Крысавчика увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Мэй увеличено с 200 до 300
  • Здоровье Фарры увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Жнеца увеличено с 250 до 300
  • Здоровье Соджорн увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Солдата-76 увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Сомбры увеличено с 200 до 250
  • Запас щитов Симметры увеличен с 100 до 150
  • Здоровье Торбьорна увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Трейсер увеличено с 150 до 175
  • Здоровье Вдовы увеличено с 175 до 200

Поддержка

  • Здоровье Аны увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Батиста увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Бригитты увеличено с 150 до 200
  • Здоровье Иллари увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Кирико увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Ткача Жизни увеличено с 175 до 200
  • Здоровье Лусио увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Ангела увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Мойры увеличено с 200 до 250
  • Здоровье Дзенъятты увеличено с 75 до 100, объем щитов увеличен с 150 до 175

Общая пассивная регенерация здоровья

  • Теперь все герои пассивно восстанавливают 20 ед/здоровья в секунду, если они 5 сек не получали урона.

Изменение стоимости заряда суперспособности

  • Стоимость суперспособностей всех героев увеличена на 10%.

Увеличение общего размера снарядов

  • Увеличен размер большинства снарядов, наносящих урон, благодаря чему попадать по целям станет легче
  • Размер снарядов хитскан-оружия с большим разбросом и скорострельностью вроде винтовки Солдата-76 увеличен на 0,05
  • В среднем размер снарядов хитскан-оружия и способностей вроде «Миротворца» Кэссиди увеличен на 0,08
  • Размер снарядов оружия с временем полета снаряда, относящихся к дробовикам или скорострельного оружия вроде Акселератора пустоты Раматтры увеличен на 0,05
  • Размер снарядов оружия со скоростью полета снарядов ниже 50 м/сек вроде Ракетомета Фарры увеличен на 0,15
  • Размер снарядов оружия со скоростью полета снарядов выше 50 м/сек вроде Лука бури Хандзо увеличен на 0,1

Увеличение не коснется следующих способностей: «Транквилизатор» Аны, «Хлесткий удар» Бригитты, «Энергетическое копье» Орисы, «Огненный удар» Райнхардта, «Цепной крюк» Турбосвина, «Аккреция» Сигмы, «Вирус» Сомбры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гусь Отличный

Выглядит кайфно и интересно. Жду.

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