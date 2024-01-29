В сети появилось описание изменений героев из 9 сезона Overwatch 2

Сегодня в сети появилась предварительная версия описания обновления 9-го сезона Overwatch 2, в котором разработчики планируют ввести ряд существенных балансировочных изменений для разных героев. Из интересных моментов: в игре появится пассивный навык самоотхила для всех геров. Этот навык будет действовать гараздо слабее, чем у героев поддержки, но при этом позволит танкам и бойцам стать более эффективными на поле боя.
Изменения баланса способностей героев
Танки
Дива
- Внешний радиус взрыва «Самоуничтожения» Дивы увеличен с 900 до 1000, внутренний радиус увеличен с 4 до 6 м
Кулак смерти
- Кулак Смерти - Макс. урон попадания «Реактивным ударом» увеличен с 50 до 75
- Макс. урон от впечатывания в стену увеличен с 30 до 40
Королева Стервятников
- Периодический урон от ран, наложенных «Буйством», увеличен с 60 до 90
Райнхардт
- Урон Ракетного молота увеличен с 85 до 100
- Урон от впечатывания в стену «Рывком» увеличен с 225 до 275
Уинстон
- Урон пушки Тесла увеличен с 60 ед/сек до 75 ед/сек
- Урон от ударов во время «Ярости зверя» увеличен с 40 до 50
Заря
- Ширина луча пушки увеличена с 0,15 до 0,20 м
Урон
Теперь герои роли «Урон» больше не получают бонус к скорости перезарядки при совершении убийств. Новая пассивная способность: нанесение урона уменьшает отхил врага на [закрыто камерой на стриме, где слили патчноут] сек.
Эш
- Урон Б.О.Б.а увеличен с 14 до 17
Кэссиди
- Начальный диапазон урона «Меткого стрелка» увеличен со 130 до 150, общий увеличен с 160 до 300
Эхо
- Ширина «Фокусирующего луча» увеличена с 0,2 до 0,25 м
- Максимальный запас общего здоровья во время «Дубликации» увеличен с 300 до 350
Гэндзи
- Задержка между взмахами меча во время ульты сокращена с 0,9 до 0,7
Хандзо
- Урон «Шквала» увеличен с 65 до 75, время восстановления сокращено с 10 до 8 сек
Фарра (Реворк)
- Теперь ракеты Ракетомета наносят самой Фарре не 50% урона, а 25%.
- Задержка между выстрелами сокращена с 0,85 до 0,8 сек
- Скорость полета снарядов увеличена с 35 до 40
- Новая способность на ПКМ — «Реактивный рывок» (можно назначить на двойной прыжок). Фарра совершает горизонтальный рывок в направлении своего движения. Время восстановления 10 сек.
- Реактивный ранец теперь на 20% слабее. Время восстановления увеличено с 10 до 14 сек. Использование способности восстанавливает 50% запаса топлива.
- «Взрывная волна» отбрасывает на 25% слабее в горизонтальном направлении. Радуис сокращен с 8 до 5 м. Время восстановления сокращено с 9 до 7 сек. Теперь наносит 30 ед взрывного урона.
- Теперь «Ракетный залп» мгновенно перезаряжает ракетомет.
- Запас топлива уменьшен на 20%. Скорость полета увеличена на 100%, улучшена возможность маневрирования в воздухе. Топливо больше не восстанавливается в воздухе, только на земле. Запас топлива может увеличиться до 200%, если восстанавливается с помощью «Реактивного рывка» или «Реактивного ранца». «Парение» можно использовать без топлива, чтобы замедлить падение.
Симметра
- Ширина луча пушки увеличена с 0,15 до 0,2
Поддержка
- Пассивная способность наполовину сокращает время до начала регенерации здоровья (т.е. до 2,5 сек)
Бригитта
- Урон Хлесткого удара увеличен с 35 до 45
Кирико
- Размер кунаев уменьшен с 0,18 до 0,15
Лусио
- Урон «Звуковой волны» увеличен с 25 до 35, сила отталкивания увеличена на 12%. Время отключения движения увеличено с 0,3 до 0,45
Ангел
- Длительность отмены бонусного движения прыжком и приседом сокращена с 1,5 до 1 сек
- Когда Ангел восстанавливает здоровье союзнику, она восстанавливает себе не 25%, а 40% от исцеленного здоровья
Мойра
- Урон Биотической хватки увеличен с 50 ед/сек до 65 ед/сек
- Радиус захвата вражеской цели Биотической хваткой увеличен с 0,6 до 0,7 сек.
Изменение запаса здоровья героев
Общее количество здоровья всех героев (включая здоровье, броню и щиты) увеличено примерно на 15%-20%
Танки
- Здоровье Дивы в форме пилота увеличено со 150 до 175
- Здоровье Дивы в форме мехи увеличено с 300 до 375
- Здоровье Мауги увеличено с 300 до 400
- Запас брони Орисы увеличен с 275 до 350
- Здоровье Раматтры увеличено с 200 до 275
- Здоровье Райнхардта увеличено с 200 до 250, броня увеличена с 250 до 275
- 3доровье Турбосвина увеличено с 550 до 650
- Запас щитов Сигмы увеличен с 200 до 275
- Здоровье Уинстона увеличено с 200 до 225, броня увеличена с 200 до 250
- Броня Тарана увеличена с 100 до 175
Урон
- Здоровье Эш увеличено с 200 до 250
- Здоровье Бастиона увеличено с 225 до 275
- Здоровье Кэссиди увеличено с 200 до 250
- Здоровье Эхо увеличено с 200 до 250
- Здоровье Гэндзи увеличено с 200 до 250
- Здоровье Хандзо увеличено с 200 до 250
- Здоровье Крысавчика увеличено с 200 до 250
- Здоровье Мэй увеличено с 200 до 300
- Здоровье Фарры увеличено с 200 до 250
- Здоровье Жнеца увеличено с 250 до 300
- Здоровье Соджорн увеличено с 200 до 250
- Здоровье Солдата-76 увеличено с 200 до 250
- Здоровье Сомбры увеличено с 200 до 250
- Запас щитов Симметры увеличен с 100 до 150
- Здоровье Торбьорна увеличено с 200 до 250
- Здоровье Трейсер увеличено с 150 до 175
- Здоровье Вдовы увеличено с 175 до 200
Поддержка
- Здоровье Аны увеличено с 200 до 250
- Здоровье Батиста увеличено с 200 до 250
- Здоровье Бригитты увеличено с 150 до 200
- Здоровье Иллари увеличено с 200 до 250
- Здоровье Кирико увеличено с 200 до 250
- Здоровье Ткача Жизни увеличено с 175 до 200
- Здоровье Лусио увеличено с 200 до 250
- Здоровье Ангела увеличено с 200 до 250
- Здоровье Мойры увеличено с 200 до 250
- Здоровье Дзенъятты увеличено с 75 до 100, объем щитов увеличен с 150 до 175
Общая пассивная регенерация здоровья
- Теперь все герои пассивно восстанавливают 20 ед/здоровья в секунду, если они 5 сек не получали урона.
Изменение стоимости заряда суперспособности
- Стоимость суперспособностей всех героев увеличена на 10%.
Увеличение общего размера снарядов
- Увеличен размер большинства снарядов, наносящих урон, благодаря чему попадать по целям станет легче
- Размер снарядов хитскан-оружия с большим разбросом и скорострельностью вроде винтовки Солдата-76 увеличен на 0,05
- В среднем размер снарядов хитскан-оружия и способностей вроде «Миротворца» Кэссиди увеличен на 0,08
- Размер снарядов оружия с временем полета снаряда, относящихся к дробовикам или скорострельного оружия вроде Акселератора пустоты Раматтры увеличен на 0,05
- Размер снарядов оружия со скоростью полета снарядов ниже 50 м/сек вроде Ракетомета Фарры увеличен на 0,15
- Размер снарядов оружия со скоростью полета снарядов выше 50 м/сек вроде Лука бури Хандзо увеличен на 0,1
Увеличение не коснется следующих способностей: «Транквилизатор» Аны, «Хлесткий удар» Бригитты, «Энергетическое копье» Орисы, «Огненный удар» Райнхардта, «Цепной крюк» Турбосвина, «Аккреция» Сигмы, «Вирус» Сомбры.
Выглядит кайфно и интересно. Жду.