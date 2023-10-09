В сети появился обзор косметических новинок 7-го сезона Overwatch 2 ©

Сегодня спало эмбарго на публикацию контента седьмого сезона Overwatch 2, а это означает, что блогеры начали публиковать материал, который ранее был недоступен для широкой публики.

YouTube канал Master Ian Gamer опубликовал первый из таких роликов, в котором продемонстрировал все косметические новинки боевого пропуска седьмого сезона, а также дополнительную косметику из магазина.

Ниже вы можете видеть список скинов, которые будут доступны в боевом пропуске.

1-й уровень: Легендарки на Вдову и Иллари

10-й уровень (бесплатный): эпический облик Лусио

20-й уровень (премиум): легендарный облик Тарана «Азмодан»

30-й уровень (премиум): эпический облик Ткача Жизни40 (премиум): легендарный облик Эхо

50-й уровень (премиум): эпический облик Кулака Смерти

60-й уровень (премиум): легендарный облик Раматтры

70-й уровень (бесплатный): эпический облик Солдата-76

80-й уровень (премиум): эпохальный облик Хандзо

Получить скин Лилит на Мойру, а также лучший момент матча, вы сможете купив дополнительный бандл боевого пропуска, который, к слову, стоит не малых денег - 40 долларов.

Напоминаем вам, что в седьмом сезоне в игре появится новая карта, а также реворки на Сомбру и Турбосвина (реворк для Турбосвина разработчики пообещали выкатит в середине сезона). В игру вернут хеллоуинские потасовки «Месть Крысенштейна» и «Гнев невесты», а также балансные изменения.

Седьмой сезон стартует в игре завтра в 21:00 по МСК. Уже сейчас вы можете скачать предварительно обновление в приложении Battle.net, которые займет около 5 гигабайт.