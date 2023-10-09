В сети появился обзор косметических новинок 7-го сезона Overwatch 2

Сегодня спало эмбарго на публикацию контента седьмого сезона Overwatch 2, а это означает, что блогеры начали публиковать материал, который ранее был недоступен для широкой публики.
YouTube канал Master Ian Gamer опубликовал первый из таких роликов, в котором продемонстрировал все косметические новинки боевого пропуска седьмого сезона, а также дополнительную косметику из магазина.
Ниже вы можете видеть список скинов, которые будут доступны в боевом пропуске.
- 1-й уровень: Легендарки на Вдову и Иллари
- 10-й уровень (бесплатный): эпический облик Лусио
- 20-й уровень (премиум): легендарный облик Тарана «Азмодан»
- 30-й уровень (премиум): эпический облик Ткача Жизни40 (премиум): легендарный облик Эхо
- 50-й уровень (премиум): эпический облик Кулака Смерти
- 60-й уровень (премиум): легендарный облик Раматтры
- 70-й уровень (бесплатный): эпический облик Солдата-76
- 80-й уровень (премиум): эпохальный облик Хандзо
Получить скин Лилит на Мойру, а также лучший момент матча, вы сможете купив дополнительный бандл боевого пропуска, который, к слову, стоит не малых денег - 40 долларов.
Напоминаем вам, что в седьмом сезоне в игре появится новая карта, а также реворки на Сомбру и Турбосвина (реворк для Турбосвина разработчики пообещали выкатит в середине сезона). В игру вернут хеллоуинские потасовки «Месть Крысенштейна» и «Гнев невесты», а также балансные изменения.
Седьмой сезон стартует в игре завтра в 21:00 по МСК. Уже сейчас вы можете скачать предварительно обновление в приложении Battle.net, которые займет около 5 гигабайт.
Продал 2 года назад на фп овервотч аккаунт.
Неделю назад меня банят. Пчел пишет, что у него аккаунт пропал. Пишу в т.п - аккаунт удален
И вот у меня вопрос к аудитории этого сайта. Вы бы вернули 7 тысяч рублей спустя 2 года за какую то шизофрению? Мужчина клянется, что аккаунт не удалял. Он слишком адекватен для этого.
Если бы аккаунт не был удален, я бы мог допустить что он пытается меня кинуть.
Но тут просто какая-то бредовая ситуация.
Удалили аккаунт с самыми первыми, редкими и платными образами. Как мужчина заявил, он просто пропал. Ни одного письма на почту не было.
Аккаунт был изначально мой и только мой. И покупатель был первым покупателем.