В сети появился тизер 10-го сезона Overwatch 2 с подзаголовком "Venture Forth"

Разработчики Overwatch 2 опубликовали тизер 10-го сезона с подзаголовком "Venture Forth". В конце ролика показали намек на тематику нового сезона. Похоже, что это «отражённая вселенная» (герои становятся злодеями, а злодеи — героями), о которой говорил Аарон Келлер на прошлом BlizzCon.
Напомним, что ждет вас в новом сезоне:
- Новый персонаж роли «Урон» — Авентюра (доступен всем игрокам сразу);
- Новый боевой пропуск (тема: отражённая вселенная/зазеркалье);
- Ослабление системы монетизации (монеты Overwatch теперь и в боевом пропуске);
- Новая система открытия эпохальных обликов (можно будет получить эпох. облики прошлых сезонов);
- Изменения баланса героев;
- Тестирование нового PvP-режима "Clash" с картой Ханаока.
10 сезон начнется в игре 16 апреля в 21:00 МСК.