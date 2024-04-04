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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 462 оценки

В сети появился тизер 10-го сезона Overwatch 2 с подзаголовком "Venture Forth"

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 опубликовали тизер 10-го сезона с подзаголовком "Venture Forth". В конце ролика показали намек на тематику нового сезона. Похоже, что это «отражённая вселенная» (герои становятся злодеями, а злодеи — героями), о которой говорил Аарон Келлер на прошлом BlizzCon.

Напомним, что ждет вас в новом сезоне:

  • Новый персонаж роли «Урон» — Авентюра (доступен всем игрокам сразу);
  • Новый боевой пропуск (тема: отражённая вселенная/зазеркалье);
  • Ослабление системы монетизации (монеты Overwatch теперь и в боевом пропуске);
  • Новая система открытия эпохальных обликов (можно будет получить эпох. облики прошлых сезонов);
  • Изменения баланса героев;
  • Тестирование нового PvP-режима "Clash" с картой Ханаока.

10 сезон начнется в игре 16 апреля в 21:00 МСК.

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