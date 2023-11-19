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Overwatch 2 04.10.2022
4 415 оценок

В следующем году разработчики Overwatch 2 планируют провести больше коллабораций

Solstice
Новости

В следующем году в игре выйдет больше коллабораций вроде One Punch Man и Le Sserafim. Об этом сообщила изданию Forbes Эйми Деннет, помощница руководителя по менеджменту продуктов Blizzard.

Мы уже утвердили коллаборации, которые появятся в игре в первой половине следующего года, — сказала она. — Пока я не могу рассказать вам подробности, потому что мы не хотим портить игрокам сюрприз. Но на следующий год у нас запланировано больше коллабораций, чем было в этом.

При этом Деннет и генеральный менеджер Overwatch Уолтер Конг отказались отвечать на вопрос, будут ли эти коллаборации связаны с франшизами Microsoft.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS

Ага, игра-то прям мега популярная сейчас, чтоб заниматься такой фигнёй. Опоздали лет на 6.

Пока я не могу рассказать вам подробности, потому что мы не хотим портить КОРЕЙСКИМ игрокам сюрприз.
2
trevl312

Они такой же сюрприз устроят как объявление о отмене сюжетной PvE-режима?

1
Нет свободы слова на PG

Ещё наборы скинов по цене крупной ААА игры, нет, не надо.

1
QD19

Мёртвому припарка

1