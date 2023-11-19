В следующем году разработчики Overwatch 2 планируют провести больше коллабораций

В следующем году в игре выйдет больше коллабораций вроде One Punch Man и Le Sserafim. Об этом сообщила изданию Forbes Эйми Деннет, помощница руководителя по менеджменту продуктов Blizzard.

Мы уже утвердили коллаборации, которые появятся в игре в первой половине следующего года, — сказала она. — Пока я не могу рассказать вам подробности, потому что мы не хотим портить игрокам сюрприз. Но на следующий год у нас запланировано больше коллабораций, чем было в этом.

При этом Деннет и генеральный менеджер Overwatch Уолтер Конг отказались отвечать на вопрос, будут ли эти коллаборации связаны с франшизами Microsoft.