В следующем году разработчики Overwatch 2 планируют провести больше коллабораций

В следующем году в игре выйдет больше коллабораций вроде One Punch Man и Le Sserafim. Об этом сообщила изданию Forbes Эйми Деннет, помощница руководителя по менеджменту продуктов Blizzard.
Мы уже утвердили коллаборации, которые появятся в игре в первой половине следующего года, — сказала она. — Пока я не могу рассказать вам подробности, потому что мы не хотим портить игрокам сюрприз. Но на следующий год у нас запланировано больше коллабораций, чем было в этом.
При этом Деннет и генеральный менеджер Overwatch Уолтер Конг отказались отвечать на вопрос, будут ли эти коллаборации связаны с франшизами Microsoft.
Ага, игра-то прям мега популярная сейчас, чтоб заниматься такой фигнёй. Опоздали лет на 6.
Они такой же сюрприз устроят как объявление о отмене сюжетной PvE-режима?
Ещё наборы скинов по цене крупной ААА игры, нет, не надо.
Мёртвому припарка