В следующем сезоне Overwatch 2 обещают улучшить награды, которые можно получать через Twitch Drops

В следующем сезоне Overwatch 2 обещают улучшить награды, которые можно получать через Twitch Drops — об этом сообщили разработчики.

В пятом сезоне через Twitch Drops раздавали уровни боевого пропуска + планировали давать старую легендарку Зари «Восьмидесятые», если вы подарите несколько платных подписок на стримеров. Однако акцию с платным подписками отменили, потому что награда в виде старого скина не очень-то мотивировала в ней участвовать.

В официальной статье про награды 5-го сезона появилась приписка, что разработчики услышали отзывы игроков и планируют улучшить программу Twitch Drops в следующем сезоне.

Может, теперь-то будут раздавать новые, а не старые скины?