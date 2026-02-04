ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 599 оценок

В следующем сезоне у Overwatch уберут цифру '2" из названия и добавят сразу 5 новых героев, включая кота с джетпаком

2BLaraSex 2BLaraSex

Издание IGN случайно опубликовало масштабную статью с планами на будущее Overwatch 2, которую быстро удалили. Согласно утечке, игру ждет глобальный ребрендинг, десятки нововведений и фокус на сюжетном противостоянии с "Когтем". Вот самое главное:

  • Перезапуск и ребрендинг. Цифра "2" официально исчезнет из названия. Предстоящий сезон будет обозначен как "Первый", что символизирует новый старт для всей игры.
  • Пять новых героев за сезон. Вместо привычного одного героя, в стартовом сезоне нас ожидает целый взвод из пяти новых персонажей, разделенных по сторонам конфликта:
    За "Коготь": Домина (танк), Эмре (урон), Мизуки (саппорт).
    За Overwatch: Ань Жань (урон) и долгожданный кот с джетпаком - Фика (саппорт).
  • Новый ритм выхода героев. В дальнейшем планируется выпускать по одному новому герою каждый сезон.
  • Глобальное сюжетное обновление. Основным нарративным фокусом станет война с организацией "Коготь". Историю будут рассказывать в течение всего года через комиксы, трейлеры к героям и игровые события.
  • Коллаборация с Hello Kitty. Уже в феврале (с 10 по 23 число) игра получит тематическое событие в партнерстве с культовым брендом Sanrio.

Другие ключевые анонсы:

  • Новая награда: соревновательное оружие сменит цвет на алый.
  • Новый геймплей: в игру добавят систему пассивных эффектов для саб-ролей.
  • Расширение платформ: весной должна выйти версия игры для предстоящей консоли Nintendo Switch 2.

Официальный анонс состоится сегодня.

Комментарии:  21
Stalker608

А третья ниче такая

TheCalvariam

Ну значит это позорище сдохнет в скором времени.

Tommy451

👀

OilStox2

Есть же Фара, выглядит как темная версия Эммы Фрост

3
Hidan20 OilStox2

А то что они добавят кота с явной схожестью на Джефа Акулу из Марвел Райвелс тебя не смущает?)

2BLaraSex Hidan20

Концепты этого кота существуют уже лет 7.

Giggity

Просто напомню, что эта контора утят , обладателям первой части дали два так себе скина фиолетовой рарности, а потом один из них ещё и раздали через твич дропс
Надеюсь такой мув из-за пониженного интереса игроков и игра скоро закроется 😊

TheCalvariam

они скин шута дали на сомбру, типо намёк что фанаты первой части вы шуты гороховые.

Hidan20

А знаете всё почему? Да потому что Марвел Райвелс выстрелил лучше и перетянул много челов туда.

Ну и конечно же:

любитель азиаток

Только марвел ховно неиграбельное.

2BLaraSex

Только это мод. Там у нее костюмы поскромнее.

Hidan20 2BLaraSex

Я согласен, ещё один плюс в пользу Марвел Райвелс😉

Мясо с майонезом

вальве тоже уберет двойку из названия Counter Strike ?

utilizat0r

Нет конечно

BattleEffect

Counter-Strike 1.7

Giggity

Им давно пора назваться симулятором торговой площадки или симулятор игроки против читеров

FairUlu

Требуем, чтобы цифры в названии игры были опциональны! А персонажи норм. Как и большинство предыдущих.

любитель азиаток

Солдат, Фара, Гензи, Кирико и котэ. Ну хз.

Буду надеяться, что хоть один из них понравиться и я на нём играть смогу.