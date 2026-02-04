В следующем сезоне у Overwatch уберут цифру '2" из названия и добавят сразу 5 новых героев, включая кота с джетпаком

Издание IGN случайно опубликовало масштабную статью с планами на будущее Overwatch 2, которую быстро удалили. Согласно утечке, игру ждет глобальный ребрендинг, десятки нововведений и фокус на сюжетном противостоянии с "Когтем". Вот самое главное:
- Перезапуск и ребрендинг. Цифра "2" официально исчезнет из названия. Предстоящий сезон будет обозначен как "Первый", что символизирует новый старт для всей игры.
- Пять новых героев за сезон. Вместо привычного одного героя, в стартовом сезоне нас ожидает целый взвод из пяти новых персонажей, разделенных по сторонам конфликта:
За "Коготь": Домина (танк), Эмре (урон), Мизуки (саппорт).
За Overwatch: Ань Жань (урон) и долгожданный кот с джетпаком - Фика (саппорт).
- Новый ритм выхода героев. В дальнейшем планируется выпускать по одному новому герою каждый сезон.
- Глобальное сюжетное обновление. Основным нарративным фокусом станет война с организацией "Коготь". Историю будут рассказывать в течение всего года через комиксы, трейлеры к героям и игровые события.
- Коллаборация с Hello Kitty. Уже в феврале (с 10 по 23 число) игра получит тематическое событие в партнерстве с культовым брендом Sanrio.
Другие ключевые анонсы:
- Новая награда: соревновательное оружие сменит цвет на алый.
- Новый геймплей: в игру добавят систему пассивных эффектов для саб-ролей.
- Расширение платформ: весной должна выйти версия игры для предстоящей консоли Nintendo Switch 2.
Официальный анонс состоится сегодня.
