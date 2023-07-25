В свежем трейлере Overwatch 2 показали новые карты ©

На фоне летнего затишья в игровой индустрии, Blizzard внезапно запустила масштабную рекламную компанию по продвижению Overwatch 2. Компания активно рекламирует бесплатный шутер на улицах крупнейших городов мира и даже выпустила новый трейлер игры, который показывают в кинотеатрах перед показом "Барби" и "Оппенгеймера".

Свежий трейлер Overwatch 2 не только показывает эффектные кадры командных сражений, там можно увидеть набор новых карт для игры. В ролике засветился геймплей на локациях New Junk City и Suravasa. Кроме того, в нарезке для трейлера попали кадры дневной версии хорошо знакомой для игроков карты Кингс Роу и Ханамура. Они были в оригинальном экшене, но в сиквеле их обещают добавить только в следующем обновлении.

Такая мощная активность Blizzard по продвижению Overwatch 2, вероятно, связана со скорым запуском игры в цифровом магазине Steam. Кроме того, для экшена уже давно планируется крупный контентный апдейт, подробности которого мы можем узнать уже очень скоро.