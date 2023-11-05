В восьмом сезоне Overwatch 2 добавят новые испытания для "Мастерства героев"

В восьмом сезоне добавят новые испытания для «Мастерства героев» — на Диву, Эхо, Гэндзи, Лусио и Мэй — а также совместный режим. Об этом разработчики игры сообщили во время своего выступления

на мероприятии BlizzCon 2023.

Совместный режим будет рассчитан на 3 игроков. На карте будут 3 башни, которые нужно защищать от атакующих ботов. Похоже, именно там и будут использоваться фразы про разрушение объекта, которые лежат в клиенте игры еще с первых сезонов Overwatch 1.

Кроме того, в восьмом сезоне обнулятся рейтинговые таблицы «Мастерства героев» и в этом режиме появится возможность делать отметки в повторах: можно будет отметить моменты, где вы совершили ошибку и сделать выводы для нового прохождения.