В восьмом сезоне Overwatch 2 добавят новые испытания для "Мастерства героев"

В восьмом сезоне добавят новые испытания для «Мастерства героев» — на Диву, Эхо, Гэндзи, Лусио и Мэй — а также совместный режим. Об этом разработчики игры сообщили во время своего выступления
на мероприятии BlizzCon 2023.
Совместный режим будет рассчитан на 3 игроков. На карте будут 3 башни, которые нужно защищать от атакующих ботов. Похоже, именно там и будут использоваться фразы про разрушение объекта, которые лежат в клиенте игры еще с первых сезонов Overwatch 1.
Кроме того, в восьмом сезоне обнулятся рейтинговые таблицы «Мастерства героев» и в этом режиме появится возможность делать отметки в повторах: можно будет отметить моменты, где вы совершили ошибку и сделать выводы для нового прохождения.
испытание жопками пусть добавят типа не смотреть хотя бы секунд 5 кто выиграет тому кейс пустой есесн… настоящий кибершпорт !!!!
Самый бесполезный режим, др*чево ради ни*уя))