Вышел геймплейный трейлер нового сезона обновленного Overwatch

Blizzard Entertainment обнародовала релизный геймплейный трейлер первого сезона обновленного Overwatch под названием "Завоевание", и это, без преувеличений, самый масштабный выпуск контента за всю историю игры. Вместо одного или двух новичков разработчики представили целых пять уникальных героев единовременно.

В трейлере под слоганом "Приготовьтесь к самому большому пополнению героев в истории Overwatch!" представлены долгожданные и совершенно новые персонажи:

Эмре и Ань Жань - новички в роли "Урона", обещающие изменить мету своими агрессивными и динамичными способностями.

Мидзуки и Реактивная Киса - новички в роли "Поддержки". Легендарная кошка с джетпаком, которую фанаты ждали годами, наконец-то станет доступна.

Домина - новый "Танк", чье имя говорит само за себя. Она призвана доминировать на передовой и перекроить расстановку сил.

Такой массовый дроп героев - беспрецедентный шаг для франшизы. Он обещает кардинально обновить геймплей, внести огромное количество новых тактик, комбинаций способностей и, конечно же, конфликтов на поле боя.

Сюжетной основой сезона станет масштабное противостояние между организацией Overwatch и террористическим синдикатом "Коготь". Старт сезона 1 "Завоевание" намечен на завтра, 10 февраля, в 22:00 по Московскому времени. Overwatch 2 остается бесплатной для всех игроков на PC и консолях.