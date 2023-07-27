Вышел новый трейлер Overwatch 2 в преддверии события "Вторжение"

Blizzard Entertainment показала новый трейлер Overwatch 2 под названием «Heroes Can». Ролик посвящен различным героям шутера.

Также разработчики в социальных сетях напомнили, что 10 августа в Overwatch 2 стартует событие «Вторжение». Вместе с ним в игре появятся сюжетные миссии, новый герой поддержки, кооперативный режим и другой контент.

19 июля стало известно, что игры Blizzard появятся в Steam. Первой из них станет Overwatch 2, шутер будет доступен в сервисе с 10 августа.