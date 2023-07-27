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Overwatch 2 04.10.2022
4.1 341 оценка

Вышел новый трейлер Overwatch 2 в преддверии события "Вторжение"

Simple Jack
Новости

Blizzard Entertainment показала новый трейлер Overwatch 2 под названием «Heroes Can». Ролик посвящен различным героям шутера.

Также разработчики в социальных сетях напомнили, что 10 августа в Overwatch 2 стартует событие «Вторжение». Вместе с ним в игре появятся сюжетные миссии, новый герой поддержки, кооперативный режим и другой контент.

19 июля стало известно, что игры Blizzard появятся в Steam. Первой из них станет Overwatch 2, шутер будет доступен в сервисе с 10 августа.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
wianewa

Хероес кен жидко обкакен. Всего за жалкие 30 баксов.

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