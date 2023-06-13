Overwatch 2 04.10.2022
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Вышел трейлер к запуску пятого сезона Overwatch 2

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Solstice
Новости

Сегодня вечером в Overwatch 2 стартует пятый сезон и в честь этого события разработчики опубликовали трейлер с обзором всех косметических наград этого сезона. Помимо косметики в игре появятся пару новых режимов, а в конце сезона разработчики обещают показать запоздавший синематик про Соджорн.

Что ждет игроков в пятом сезоне:

  • Мифический скин для Трейсер в трех стилях: базовая версия "Искательницы приключений" откроется на 45 уровне, улучшенная – на 65, а максимальная – на 80.
  • Новый игровой режим "Победа над Владыкой Демонов", в рамках которого 4 игрока будут сражаются в смертоносной потасовке против еще 1 игрока, исполняющего роль Владыки Демонов.
  • Еще один новый игровой режим - Шалости и магия. В нем игроку предстоит сыграть за Королевского стражника и разыскать банду разбойников, умеющих превращаться в различные предметы. За прохождение испытаний этого события можно получить эпический облик на Ану.
  • Очередные улучшения для соревновательной игры, изменения в балансе героев, а также возвращение эффекта "В ударе", который ранее был только в Overwatch 1.
  • Ближе к концу сезона, а именно 4 августа, игрокам покажут долгожданный синематик с участием Соджорн.
  • Невиданная ранее щедрость от Blizzard: игроки смогут получить ряд бесплатных товаров во внутриигровом магазине! С 20 по 26 июня – облик "Спортсменка" Трейсер, с 4 по 10 июля – облик "Мороженка" Мей, а с 27 июля по 3 августа – новый аксессуар для оружия "Крылья валькирии".
  • Игроки смогут сыграть в ролевую игру в стиле Dungeons & Dragons. В игре будут задания, в которых игрокам предстоит открывать новые главы истории про королевство Королевы Эмили – Overland и грозящего ему Владыку Демонов.

Инфографика пятого сезона:

Обзор наград боевого пропуска:

Уже сейчас вы можете загрузить предварительно обновление, которое занимает 5 ГБ в лаунчере Battle.net. Сезон начнется сегодня вечером в 21:00 по МСК.

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