Вышел трейлер внутриигрового события "Overwatch 2 x LE SSERAFIM"

Разработчики Overwatch 2 опубликовали свежий трейлер в честь коллабораци с корейской K-pop группой LE SSERAFIM, где продемонстрировали особенности и награды этого события.
Вот что появится в игре:
- Во внутриигровом магазине появистя 5 новых обликов в духе участниц Le Sserafim для Бригитты, D.Va, Трейсер, Кирико и Сомбры;
- 5 новых танцевальных эмоций для вышеупомянутых героинь, которые можно будет разблокировать во время события;
- Новый режим захвата флага 3 на 3, в котором игрокам предстоит сыграть за героинь в обликах Le Sserafim;
- Разработчики не забывают и о любителях халявы: в игре можно будет заполучить бесплатный скин крысавчика "Джеймс Фокси".
Событие «LE SSERAFIM x Overwatch 2» начнется в игре вечером 1 ноября.
Берут пример с Риотов наверное, очень уж похоже
Читая это, у меня появилось жуткое чувство дежавю