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Overwatch 2 04.10.2022
4 402 оценки

Вышел трейлер внутриигрового события "Overwatch 2 x LE SSERAFIM"

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 опубликовали свежий трейлер в честь коллабораци с корейской K-pop группой LE SSERAFIM, где продемонстрировали особенности и награды этого события.

Вот что появится в игре:

  • Во внутриигровом магазине появистя 5 новых обликов в духе участниц Le Sserafim для Бригитты, D.Va, Трейсер, Кирико и Сомбры;
  • 5 новых танцевальных эмоций для вышеупомянутых героинь, которые можно будет разблокировать во время события;
  • Новый режим захвата флага 3 на 3, в котором игрокам предстоит сыграть за героинь в обликах Le Sserafim;
  • Разработчики не забывают и о любителях халявы: в игре можно будет заполучить бесплатный скин крысавчика "Джеймс Фокси".

Событие «LE SSERAFIM x Overwatch 2» начнется в игре вечером 1 ноября.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Excellent Stark

Берут пример с Риотов наверное, очень уж похоже
Читая это, у меня появилось жуткое чувство дежавю

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