За низкие рейтинги Overwatch 2 в Steam во многом ответственны игроки из Китая

Игровой аналитик Даниэль Ахмад рассказал, что 2/3 из всех отрицательных отзывов про Overwatch 2 в Steam оставили игроки из Китая.

Сейчас у игры около 100 тысяч отзывов и 63 тысячи из них написаны на китайском языке (97% из них отрицательные). Многие игроки из Китая жалуются на те же проблемы, что и все: отсутствие PvE в обещанном виде, плохая монетизация и снижение качества некоторых аспектов игры по сравнению с первой частью.

Но при этом большинство китайских игроков возмущено тем, что в январе 2023 года Blizzard прекратили сотрудничество с NetEase, издававшей игру в их стране. Тогда игроки потеряли доступ к своим аккаунтам и выделенному серверу.

Сейчас игроки из Китая снова могут играть в Overwatch, благодаря выходу игры в Steam — международная версия Steam доступна в Китае без VPN и в игре по-прежнему есть китайская локализация. Однако игроки по-прежнему недовольны, что у них больше нет своего сервера (из-за этого подключение к игре слабое).

Согласно недавним опросам, Overwatch и World of Warcraft были самыми популярными играми Blizzard в Китае — более 40% опрошенных сказали, что продолжат играть в эти игры, даже если им придется использовать VPN. А 53% игроков заявили, что сразу же вернутся в игру, если в Китае вновь запустят официальные сервера Blizzard.