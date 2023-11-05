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Overwatch 2 04.10.2022
4 406 оценок

Зайдите в Overwatch 2 и получите бесплатно набор из пяти значков для профиля

Solstice
Новости

Зайдите в Overwatch 2 и получите бесплатно набор из пяти значков профиля, созданных в сотрудничестве с корейской группой LE SSERAFIM.

Подарки раздают в честь выступления группы на BlizzCon, которое состоялось этой ночью. До какого числа можно будет получить значки неизвестно, так что лучше поторопитесь.

Напомним, что событие-коллаборация «LE SSERAFIM x Overwatch 2», на котором можно получить легендарный облик Крысавчика и другие награды, будет идти до 21 ноября.

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-8
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Гусь Отличный

Клип вышел очень такой себе. Песня и не рядом с "KDA - Popstars". Унылый проходнячок.

4
AntonToxa

+

-1
AntonToxa

Лучше бы донатную валююту дали... или что-то похожее

4
Jarvis666

Какой же бесполезный мусор

4
вупсич пупсич

Овервотч на этом сайте, настоящая отдушина. Люди могут приходить в эти новости и выливать весь негатив накопленный за день.
Своеобразная психологическая поддержка.

0
Антон Патриарх Логвинов

Они это делают в темпках киберпанка. На овере редко бывает даже десяток комментов.

2
Гусь Отличный

Но сама игра не так плоха как малюют, на самом деле.

2
вупсич пупсич Гусь Отличный

Игра хорошая.
Просто они наплевали на фанатов первого овервотча, от сюда и хейт.

-1
Fallen Werewolf

Да тут под каждой новостью негатив найти можно, необязательно только в овер новостях)

0
I love my computer

Так и сделаю

0
Kopatich2k21

Значки имба, всей пати поставили. Я белая пушистая собачка)

-1
Wolfenstein

картиньки милые но нафига сотрудничество с корейской ноунейм группкой приплетать не понятно… мелкософт когда платить начнешь или ключи к офису с вындовсом раздавать за заход тогда обазятельно зайдем

-2
HomeWork

Зайдите в Overwatch 2 и получите подошвой по лицу

-2