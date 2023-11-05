Зайдите в Overwatch 2 и получите бесплатно набор из пяти значков для профиля

Зайдите в Overwatch 2 и получите бесплатно набор из пяти значков профиля, созданных в сотрудничестве с корейской группой LE SSERAFIM.
Подарки раздают в честь выступления группы на BlizzCon, которое состоялось этой ночью. До какого числа можно будет получить значки неизвестно, так что лучше поторопитесь.
Напомним, что событие-коллаборация «LE SSERAFIM x Overwatch 2», на котором можно получить легендарный облик Крысавчика и другие награды, будет идти до 21 ноября.
Клип вышел очень такой себе. Песня и не рядом с "KDA - Popstars". Унылый проходнячок.
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Лучше бы донатную валююту дали... или что-то похожее
Какой же бесполезный мусор
Овервотч на этом сайте, настоящая отдушина. Люди могут приходить в эти новости и выливать весь негатив накопленный за день.
Своеобразная психологическая поддержка.
Они это делают в темпках киберпанка. На овере редко бывает даже десяток комментов.
Но сама игра не так плоха как малюют, на самом деле.
Игра хорошая.
Просто они наплевали на фанатов первого овервотча, от сюда и хейт.
Да тут под каждой новостью негатив найти можно, необязательно только в овер новостях)
Так и сделаю
Значки имба, всей пати поставили. Я белая пушистая собачка)
картиньки милые но нафига сотрудничество с корейской ноунейм группкой приплетать не понятно… мелкософт когда платить начнешь или ключи к офису с вындовсом раздавать за заход тогда обазятельно зайдем
Зайдите в Overwatch 2 и получите подошвой по лицу