Зайдите в Overwatch 2 и получите бесплатно набор из пяти значков для профиля

Зайдите в Overwatch 2 и получите бесплатно набор из пяти значков профиля, созданных в сотрудничестве с корейской группой LE SSERAFIM.

Подарки раздают в честь выступления группы на BlizzCon, которое состоялось этой ночью. До какого числа можно будет получить значки неизвестно, так что лучше поторопитесь.

Напомним, что событие-коллаборация «LE SSERAFIM x Overwatch 2», на котором можно получить легендарный облик Крысавчика и другие награды, будет идти до 21 ноября.