Blizzard заявила, что будущее Overwatch распланировано дальше, чем когда-либо раньше. По словам разработчиков, команда уже продумывает контент на долгий срок вперёд — включая новых героев, карты и сюжетные линии.

В интервью арт-директор Дион Роджерс и геймдиректор Аарон Келлер рассказали, что сейчас Blizzard строит для Overwatch полноценные годовые сюжетные арки вместо отдельных сезонных обновлений. Это должно связать между собой героев, события и карты в единую структуру.

«Мы планируем дальше вперёд, чем когда-либо раньше. Не скажу насколько далеко, но у нас уже есть очень много идей и контента в запасе», — отметил продюсер Джаред Нойс.

Также в Blizzard рассказали, что из-за огромного ростера героев команда изменила сам подход к разработке. Если раньше персонажей делали поочерёдно, то теперь одновременно в производстве могут находиться сразу шесть или семь героев.

По словам Роджерса, время создания персонажей не сократилось, но студия стала заметно эффективнее в организации работы.

Разработчики также признали, что успех Marvel Rivals заставил команду выйти из «зоны комфорта» и активнее экспериментировать с Overwatch. В Blizzard считают, что конкуренция подталкивает игру к развитию и более смелым решениям.