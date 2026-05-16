Директор Overwatch признал провал 10-летнего юбилея и пообещал новые празднования в течение года

Blizzard отреагировала на критику игроков после запуска события в честь 10-летия Overwatch. Руководитель игры Аарон Келлер признал, что фанаты ожидали от юбилея гораздо большего, и заявил, что разработчики готовят дополнительные праздничные активности на протяжении всего года.

Текущий трёхнедельный ивент встретили прохладно: игрокам предложили 15 юбилейных лутбоксов с перекрашенными скинами классических героев, а также новые карточки профиля, спреи и иконки. Многие фанаты сочли такой набор слишком скромным для столь важной даты.

По словам Келлера, команда внимательно изучает реакцию сообщества и считает претензии справедливыми. Он подчеркнул, что десятилетие Overwatch — важный этап для Blizzard, поэтому компания хочет превратить весь 2026 год в полноценное празднование игры.

Разработчики уже анонсировали дополнительные бонусы: на второй неделе события количество выдаваемых лутбоксов увеличат вдвое, а на третьей — втрое. Также уменьшат число матчей, необходимых для получения всех наград — теперь достаточно сыграть 60 игр, при этом победы будут засчитываться как двойной прогресс.

Кроме того, в финальную неделю события игрокам подарят специальный юбилейный лутбокс с четырьмя гарантированными легендарными обликами.

Келлер добавил, что в будущих обновлениях Overwatch 2 появятся новые праздничные элементы и дополнительные сезонные события с более ценными наградами.