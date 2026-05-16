Overwatch (2016) 24.05.2016
Директор Overwatch признал провал 10-летнего юбилея и пообещал новые празднования в течение года

IKarasik IKarasik

Blizzard отреагировала на критику игроков после запуска события в честь 10-летия Overwatch. Руководитель игры Аарон Келлер признал, что фанаты ожидали от юбилея гораздо большего, и заявил, что разработчики готовят дополнительные праздничные активности на протяжении всего года.

Текущий трёхнедельный ивент встретили прохладно: игрокам предложили 15 юбилейных лутбоксов с перекрашенными скинами классических героев, а также новые карточки профиля, спреи и иконки. Многие фанаты сочли такой набор слишком скромным для столь важной даты.

По словам Келлера, команда внимательно изучает реакцию сообщества и считает претензии справедливыми. Он подчеркнул, что десятилетие Overwatch — важный этап для Blizzard, поэтому компания хочет превратить весь 2026 год в полноценное празднование игры.

Разработчики уже анонсировали дополнительные бонусы: на второй неделе события количество выдаваемых лутбоксов увеличат вдвое, а на третьей — втрое. Также уменьшат число матчей, необходимых для получения всех наград — теперь достаточно сыграть 60 игр, при этом победы будут засчитываться как двойной прогресс.

Кроме того, в финальную неделю события игрокам подарят специальный юбилейный лутбокс с четырьмя гарантированными легендарными обликами.

Келлер добавил, что в будущих обновлениях Overwatch 2 появятся новые праздничные элементы и дополнительные сезонные события с более ценными наградами.

Алиша Мегазвездочка
при этом победы будут засчитываться как двойной прогресс.

Это и так было

Келлер добавил, что в будущих обновлениях Overwatch 2

Overwatch 2 уже нет )

HerFinalBoss

Пздц. Мы вам приготовили подарки, только так просто не отдадим!

Да и снова жалкие лутбоксы, в которых один мусор типа граффити или реплик.

Чё этот пёс не прокомментировал тот факт, что китайским игрокам отсыпают десятками легендарки и мифики?

Антон Патриарх Логвинов

Близы даже на 10-летнюю годовщину, юбилей до которого добираются единицы сессионок, не смогли высрать ничего кроме реколоров дефолтных скинов. Какие же деганы. Да и на те реколоры нужно дрочить катки.

*у нас юбилей, куча подарков для игроков, только мы их игрокам не отдадим, пока те не подрочат квикос часов 10*

