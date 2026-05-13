Игроки Overwatch раскритиковали юбилейное событие за слабые награды и разочаровывающий контент

Юбилейное событие Overwatch, приуроченное к 10-летию игры, вызвало заметную волну недовольства среди игроков. Несмотря на обещания праздничного контента и новых наград, сообщество восприняло ивент скорее как упущенную возможность, чем как полноценное празднование.
Основная критика связана с наградами события. Игрокам предложили юбилейные лутбоксы с ограниченным набором косметических предметов, среди которых в основном переработанные или перекрашенные скины оригинальных героев. Многие посчитали такие награды недостаточными для столь значимой даты.
Отдельно игроки отмечают, что прогресс в событии ощущается скромным: за выполнение испытаний можно получить ограниченное количество сундуков, а значительная часть новых косметических предметов доступна только во внутриигровом магазине за валюту.
На фоне этого часть сообщества сравнивает событие с региональными версиями юбилея, где игрокам доступны более щедрые бонусы и дополнительные награды, включая премиальную валюту. Это усилило ощущение дисбаланса и вызвало дополнительное недовольство.
Они даже не пытались, как будто одного человека выделили на оформление и наполнение юбилейной годовщины
Нет конечно скины зайчиков и режим старого овервотча это конечно прикольно, но неужели близы не придумали ничего лучше на 10 лет чем продавать половинчатую перекраску, ну могли бы не знаю над дизайном поработать
Зато для китайских игроков 15 мифических скинов просто за вход в игру
*с подозрением посмотрел на календарь*
Кто-нибудь может мне объяснить, как можно в 2026 году праздновать десятилетие игры, вышедшей в 2022-2023 годах?
