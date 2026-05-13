Игроки Overwatch раскритиковали юбилейное событие за слабые награды и разочаровывающий контент

Юбилейное событие Overwatch, приуроченное к 10-летию игры, вызвало заметную волну недовольства среди игроков. Несмотря на обещания праздничного контента и новых наград, сообщество восприняло ивент скорее как упущенную возможность, чем как полноценное празднование.

Основная критика связана с наградами события. Игрокам предложили юбилейные лутбоксы с ограниченным набором косметических предметов, среди которых в основном переработанные или перекрашенные скины оригинальных героев. Многие посчитали такие награды недостаточными для столь значимой даты.

Отдельно игроки отмечают, что прогресс в событии ощущается скромным: за выполнение испытаний можно получить ограниченное количество сундуков, а значительная часть новых косметических предметов доступна только во внутриигровом магазине за валюту.

На фоне этого часть сообщества сравнивает событие с региональными версиями юбилея, где игрокам доступны более щедрые бонусы и дополнительные награды, включая премиальную валюту. Это усилило ощущение дисбаланса и вызвало дополнительное недовольство.