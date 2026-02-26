Аналитик предсказал судьбу Overwatch Rush на основе данных об убытках Warcraft Rumble

Известный игровой аналитик Михаил Катков опубликовал прогноз касательно будущей мобильной игры Overwatch Rush от компании Blizzard Entertainment. В своем сообщении он опирается на финансовые показатели предыдущего мобильного релиза студии под названием Warcraft Rumble.

По оценкам эксперта, разработка Warcraft Rumble обошлась создателям более чем в 150 000 000 долларов. При этом проект был скачан 8 000 000 раз и принес около 50 000 000 долларов чистой прибыли. Катков предполагает, что над Overwatch Rush работает команда из более чем 100 человек на протяжении 3 или 4 лет, а ежемесячные расходы студии составляют около 3 000 000 долларов.

Аналитик ожидает, что релизная неделя покажет хорошие результаты благодаря продвижению на платформах Apple и Google, а также спонсорским трансляциям, которые продлятся 1 или 2 недели. Однако затем ожидается резкое падение количества загрузок и ключевых показателей эффективности. Система подбора игроков и удержания аудитории может не справиться с притоком пользователей.

Согласно прогнозу, после снижения доходов руководство может урезать финансирование команды по привлечению пользователей. В результате разработчики проведут следующие 12 месяцев, выпуская по 1 обновлению каждый месяц для постоянно сокращающейся базы игроков, пока корпорация Microsoft не объявит о перераспределении ресурсов в пользу версий Overwatch для ПК и консолей.

В комментариях к записи коллеги по индустрии выразили разные мнения. 1 из комментаторов отметил, что бюджет на разработку мобильной игры должен составлять не более 50 000 000 долларов, а остальные 100 000 000 долларов необходимо направлять на маркетинг. Другие пользователи предположили, что формат сражений 5 на 5 может оказаться финансово успешным благодаря продаже косметических предметов, как это реализовано в других популярных мобильных проектах.