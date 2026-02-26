ЧАТ ИГРЫ
Overwatch Rush TBA
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, Вид сверху
1 4 оценки

Аналитик предсказал судьбу Overwatch Rush на основе данных об убытках Warcraft Rumble

Extor Menoger Extor Menoger

Известный игровой аналитик Михаил Катков опубликовал прогноз касательно будущей мобильной игры Overwatch Rush от компании Blizzard Entertainment. В своем сообщении он опирается на финансовые показатели предыдущего мобильного релиза студии под названием Warcraft Rumble.

По оценкам эксперта, разработка Warcraft Rumble обошлась создателям более чем в 150 000 000 долларов. При этом проект был скачан 8 000 000 раз и принес около 50 000 000 долларов чистой прибыли. Катков предполагает, что над Overwatch Rush работает команда из более чем 100 человек на протяжении 3 или 4 лет, а ежемесячные расходы студии составляют около 3 000 000 долларов.

Аналитик ожидает, что релизная неделя покажет хорошие результаты благодаря продвижению на платформах Apple и Google, а также спонсорским трансляциям, которые продлятся 1 или 2 недели. Однако затем ожидается резкое падение количества загрузок и ключевых показателей эффективности. Система подбора игроков и удержания аудитории может не справиться с притоком пользователей.

Согласно прогнозу, после снижения доходов руководство может урезать финансирование команды по привлечению пользователей. В результате разработчики проведут следующие 12 месяцев, выпуская по 1 обновлению каждый месяц для постоянно сокращающейся базы игроков, пока корпорация Microsoft не объявит о перераспределении ресурсов в пользу версий Overwatch для ПК и консолей.

В комментариях к записи коллеги по индустрии выразили разные мнения. 1 из комментаторов отметил, что бюджет на разработку мобильной игры должен составлять не более 50 000 000 долларов, а остальные 100 000 000 долларов необходимо направлять на маркетинг. Другие пользователи предположили, что формат сражений 5 на 5 может оказаться финансово успешным благодаря продаже косметических предметов, как это реализовано в других популярных мобильных проектах.

Комментарии:  2
smallhell
бюджет на разработку мобильной игры должен составлять не более 50 000 000 долларов
над Overwatch Rush работает команда из более чем 100 человек на протяжении 3 или 4 лет

боге...

Indigo Night

Так там разная аудитория и жанры разные, он бы еще при выходе Доты 2 анализировал успех КС.