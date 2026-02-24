Blizzard анонсировала Overwatch Rush - новый мобильный шутер с видом сверху

Blizzard Entertainment официально представила Overwatch Rush, мобильный шутер с видом сверху, создаваемый специально для iOS и Android. Игра разрабатывается отдельной командой Blizzard, не связанной с Team 4, которая продолжает работать над основной Overwatch. Дата релиза пока не объявлена, а тестирование ограничено определёнными странами и регионами.
Overwatch Rush предлагает быстрый игровой процесс на ходу, ориентированный на героев, с короткими матчами и возможностью настройки стиля игры для одиночных игроков и команд. Разработчики обещают интуитивное управление, доступное на мобильных устройствах, и глубокий игровой опыт, несмотря на компактные сессии.
Ограниченное тестирование позволяет Blizzard собирать отзывы, оптимизировать производительность и работу серверов, а также подбирать баланс контента. Игроки смогут ознакомиться с подборкой героев, карт и режимов, а со временем игра будет пополняться новым контентом, событиями и обновлениями на основе предложений сообщества.
Минимальные требования для Android включают 3 ГБ ОЗУ и чипсеты Snapdragon 480–765, MediaTek Dimensity 6–8XX и Exynos 980/1380, при этом iOS-устройства требуют A12-чип и 3 ГБ ОЗУ (iPhone SE 2/3, XS, XR, 11–17 Pro). Контроллеры в текущей версии не поддерживаются, но разработчики рассматривают эту возможность.
Overwatch Rush будет бесплатной игрой с внутриигровыми покупками, при этом Blizzard подчёркивает, что победу будут определять навыки игроков, а не вложения. Все новости и возможность оставить отзыв доступны через официальный Discord Overwatch Rush, где сообщество может напрямую влиять на развитие проекта.
Мобильные фанаты вселенной Overwatch могут готовиться к новому формату героических боёв, который предлагает быстрые сессии и стратегический геймплей прямо на смартфоне.
Выглядит как кал, но если сравнить с нынешним овервотчем и его состоянием то шедевр
Фантазер ты меня называла
Ох уж эти ПГ-шное комьюнити. Скоро вас будут называть ПГ-расами. Такое конечно гнилое комьюнити.
очередное экспертное мнение человека щупающего овер только в новостной ленте или порнохабе.
Один из местных троллей, почитай его комменты
Каждый раз ногой в одно и тоже г....да ещё и с таким упорством. Близы давно не те.
По варкрафту сделали клеш рояль, по овервотчу решили сделать бравл старс
Ну провалится и провалится. В принципе сам овер сейчас на подъёме. Играется отлично. Хоть где то они сделали правильно. А так, под майками будет все тяжелее и тяжелее, особенно из за то что глава совсем кукухой поехал. Он по сути загубил то что пытался фил спенсер построить, а теперь вообще пытается создать какой то ИИ-слоп корпорацию. Безумие на уровне ива геймо.
А компанию они не думают во 2 добавить?
Мобильный калл. НО! От известной студии по популярной франшизе. А значит при небольшом бюджете - отобьётся кратно. А со временем то можно будет доить и доить. Каеф.
Paladins Strike ты ли это ?