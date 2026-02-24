Blizzard анонсировала Overwatch Rush - новый мобильный шутер с видом сверху

Blizzard Entertainment официально представила Overwatch Rush, мобильный шутер с видом сверху, создаваемый специально для iOS и Android. Игра разрабатывается отдельной командой Blizzard, не связанной с Team 4, которая продолжает работать над основной Overwatch. Дата релиза пока не объявлена, а тестирование ограничено определёнными странами и регионами.

Overwatch Rush предлагает быстрый игровой процесс на ходу, ориентированный на героев, с короткими матчами и возможностью настройки стиля игры для одиночных игроков и команд. Разработчики обещают интуитивное управление, доступное на мобильных устройствах, и глубокий игровой опыт, несмотря на компактные сессии.

Ограниченное тестирование позволяет Blizzard собирать отзывы, оптимизировать производительность и работу серверов, а также подбирать баланс контента. Игроки смогут ознакомиться с подборкой героев, карт и режимов, а со временем игра будет пополняться новым контентом, событиями и обновлениями на основе предложений сообщества.

Минимальные требования для Android включают 3 ГБ ОЗУ и чипсеты Snapdragon 480–765, MediaTek Dimensity 6–8XX и Exynos 980/1380, при этом iOS-устройства требуют A12-чип и 3 ГБ ОЗУ (iPhone SE 2/3, XS, XR, 11–17 Pro). Контроллеры в текущей версии не поддерживаются, но разработчики рассматривают эту возможность.

Overwatch Rush будет бесплатной игрой с внутриигровыми покупками, при этом Blizzard подчёркивает, что победу будут определять навыки игроков, а не вложения. Все новости и возможность оставить отзыв доступны через официальный Discord Overwatch Rush, где сообщество может напрямую влиять на развитие проекта.

Мобильные фанаты вселенной Overwatch могут готовиться к новому формату героических боёв, который предлагает быстрые сессии и стратегический геймплей прямо на смартфоне.