Oxenfree 2: Lost Signals получила неплохие оценки от прессы ©

Oxenfree 2: Lost Signals, продолжение признанной критиками приключенческой игры 2016 года, скоро будет доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, ПК и мобильных устройствах. Официальная дата релиза назначена на 12 июля, но точное время релиза зависит от выбранной вами платформы.

Хотя оригинальная версия Oxenfree была впервые запущена на ПК и Xbox One еще в 2016 году, а версия для PlayStation появилась более чем через 4 месяца, команда разработчиков теперь отказывается от консолей Xbox, хотя это может быть решение, принятое их материнской компанией Netflix.

Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий. Игровые журналисты выставили свои оценки. Средняя оценка держится на отметке 79 пунктов из 100.