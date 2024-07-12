Разработчики Oxenfree 2 обещают появление новостей на годовщину с момента релиза

Студия Night School сообщила о том, что сегодня, 12 июля 2024 года, на сайте X (бывший Twitter) появится новая порция новостей. Разработчики Oxenfree, After Party и Oxenfree II: Lost Signals просто написали: "Missed Connection. Завтра. 7/12." В том же посте есть видеоролик, в котором показана радиовышка и звучит диалог. Голос говорит следующее:

У тебя были карие глаза, у меня - голубые. Мы мечтали поменяться, и я до сих пор мечтаю. Мои глаза ждут, но не видят тебя. -T.

Oxenfree II: Lost Signals - продолжение Oxenfree от разработчика Night School Studio, действие которого разворачивается пять лет спустя. Главная героиня Райли Поверли, исследовательница окружающей среды, исследует неестественные радиочастотные сигналы в своем родном городе Камена. Однако это приводит к тому, что она обнаруживает призрачные явления на близлежащем острове Эдвардс и оказывается втянутой в пугающую тайну. Игроки будут использовать натуралистичную систему диалогов, чтобы докопаться до сути дела.

Повествовательная игра была выпущена 12 июля 2023 года для мобильных устройств, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. Мобильные версии игры доступны по подписке Netflix. Студия Night School была приобретена Netflix в сентябре 2021 года.