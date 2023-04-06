В базе данных PlayStation Store нашли возможную дату релиза Oxenfree 2: Lost Signals ©

Oxenfree 2: Lost Signals, возможно, наконец-то имеет фиксированную дату выхода, согласно утечке из PlayStation Store, которая была найдена инсайдером PlayStation Game Size до того, как данные были удалены: это будет 12 июля 2023 года.

Очевидно, что это может быть ошибкой, но подобные случаи часто оказывались правдой, поскольку работники разных цифровых площадок часто заранее вводят данные, которые лишь позже официально объявляются ответственными лицами.

В данном конкретном случае заблаговременное появление дат релизов в PlayStation Store, Xbox или Nintendo Store - практически обычное дело, поэтому вполне вероятно, что и в этом случае информация может оказаться правдой. Таким образом, можно ожидать, что игра Oxenfree 2: Lost Signals появится 12 июля 2023 года на PS4 и PS5, а также, вероятно, и на других запланированных платформах (т.е. ПК, Nintendo Switch и мобильных устройствах).

Напомним, что команда студии Night School, ответственная за создание серии, была приобретена Netflix, что означает, что любой человек с активной подпиской на видеосервис сможет бесплатно загрузить его на свои устройства iOS или Android.