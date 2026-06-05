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Oxygen Not Included 18.05.2017
Стратегия, Симулятор, Другой симулятор, Космос
8.4 315 оценок

Дупликанты учатся плавать! Klei официально анонсировала водное DLC для Oxygen Not Included

Апчхий Апчхий

Студия Klei Entertainment готовит самый «мокрый» апдейт в истории своего космического симулятора выживания Oxygen Not Included. Новое платное дополнение получило название The Aquatic Planet Pack, а его релиз состоится уже на следующей неделе - в четверг (по Москве), 11 июня 2026 года в 20:00.

Выход DLC приурочен к старту ежегодного фестиваля Klei Fest, в рамках которого разработчики обещают крупные скидки и обновления для других своих хитов, включая Don't Starve Together и Rotwood.

Главные нововведения и механики

  • Новый мир и биомы: Старт игры переносится на полностью затопленный астероид с уникальными пляжами и глубоководными впадинами.
  • Плаванье и безопасность: Впервые в истории игры дупликанты научатся плавать. Также они освоят навык сердечно-легочной реанимации, которая, по заверениям разработчиков, понадобится игрокам довольно часто.
  • Новая фауна: Колонисты смогут вскрывать гигантских моллюсков ради жемчуга, приручать биолюминесцентных рыб-маяков (Beakon fish) и отправлять морских коньков (Seaquines) на доильную станцию для получения черной икры. Глубины также населяют кальмары-глоу (Glo Squids) и улитки-слого (Slogo).
  • Резина и технологии: Из древесины инопланетных пальм игроки смогут добывать латекс. С помощью нового здания — вулканизатора — из него будет производиться резина. Она необходима для создания непромокаемой обуви, мощных изолированных проводов и герметичных прокладок для подводных построек.
  • Секреты: На астероиде можно встретить нового выжившего дупликанта, готового примкнуть к колонии.

Цены

  • Названа только цена в США: $9.99
  • Прогноз для РФ: если сравнить цену с другими DLC к ONI ~ 249–279 рублей.
Анонсы
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
haradrim

круто! но игра просто пожиратель времени, это как со Стелларис и Сити Скайлайн1-2!

1
Alexey1805

Уже поиграли, за неделю просмотрели что можно было..ДЛС на любителя, русской локализации еще не завезли.

1