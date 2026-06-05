Дупликанты учатся плавать! Klei официально анонсировала водное DLC для Oxygen Not Included

Студия Klei Entertainment готовит самый «мокрый» апдейт в истории своего космического симулятора выживания Oxygen Not Included. Новое платное дополнение получило название The Aquatic Planet Pack, а его релиз состоится уже на следующей неделе - в четверг (по Москве), 11 июня 2026 года в 20:00.

Выход DLC приурочен к старту ежегодного фестиваля Klei Fest, в рамках которого разработчики обещают крупные скидки и обновления для других своих хитов, включая Don't Starve Together и Rotwood.

Главные нововведения и механики

Новый мир и биомы: Старт игры переносится на полностью затопленный астероид с уникальными пляжами и глубоководными впадинами.

Старт игры переносится на полностью затопленный астероид с уникальными пляжами и глубоководными впадинами. Плаванье и безопасность: Впервые в истории игры дупликанты научатся плавать. Также они освоят навык сердечно-легочной реанимации, которая, по заверениям разработчиков, понадобится игрокам довольно часто.

Впервые в истории игры дупликанты научатся плавать. Также они освоят навык сердечно-легочной реанимации, которая, по заверениям разработчиков, понадобится игрокам довольно часто. Новая фауна: Колонисты смогут вскрывать гигантских моллюсков ради жемчуга, приручать биолюминесцентных рыб-маяков (Beakon fish) и отправлять морских коньков (Seaquines) на доильную станцию для получения черной икры. Глубины также населяют кальмары-глоу (Glo Squids) и улитки-слого (Slogo).

Колонисты смогут вскрывать гигантских моллюсков ради жемчуга, приручать биолюминесцентных рыб-маяков (Beakon fish) и отправлять морских коньков (Seaquines) на доильную станцию для получения черной икры. Глубины также населяют кальмары-глоу (Glo Squids) и улитки-слого (Slogo). Резина и технологии: Из древесины инопланетных пальм игроки смогут добывать латекс. С помощью нового здания — вулканизатора — из него будет производиться резина. Она необходима для создания непромокаемой обуви, мощных изолированных проводов и герметичных прокладок для подводных построек.

Из древесины инопланетных пальм игроки смогут добывать латекс. С помощью нового здания — вулканизатора — из него будет производиться резина. Она необходима для создания непромокаемой обуви, мощных изолированных проводов и герметичных прокладок для подводных построек. Секреты: На астероиде можно встретить нового выжившего дупликанта, готового примкнуть к колонии.

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