Дупликанты учатся плавать! Klei официально анонсировала водное DLC для Oxygen Not Included

Студия Klei Entertainment готовит самый «мокрый» апдейт в истории своего космического симулятора выживания Oxygen Not Included. Новое платное дополнение получило название The Aquatic Planet Pack, а его релиз состоится уже на следующей неделе - в четверг (по Москве), 11 июня 2026 года в 20:00.
Выход DLC приурочен к старту ежегодного фестиваля Klei Fest, в рамках которого разработчики обещают крупные скидки и обновления для других своих хитов, включая Don't Starve Together и Rotwood.
Главные нововведения и механики
- Новый мир и биомы: Старт игры переносится на полностью затопленный астероид с уникальными пляжами и глубоководными впадинами.
- Плаванье и безопасность: Впервые в истории игры дупликанты научатся плавать. Также они освоят навык сердечно-легочной реанимации, которая, по заверениям разработчиков, понадобится игрокам довольно часто.
- Новая фауна: Колонисты смогут вскрывать гигантских моллюсков ради жемчуга, приручать биолюминесцентных рыб-маяков (Beakon fish) и отправлять морских коньков (Seaquines) на доильную станцию для получения черной икры. Глубины также населяют кальмары-глоу (Glo Squids) и улитки-слого (Slogo).
- Резина и технологии: Из древесины инопланетных пальм игроки смогут добывать латекс. С помощью нового здания — вулканизатора — из него будет производиться резина. Она необходима для создания непромокаемой обуви, мощных изолированных проводов и герметичных прокладок для подводных построек.
- Секреты: На астероиде можно встретить нового выжившего дупликанта, готового примкнуть к колонии.
Цены
- Названа только цена в США: $9.99
- Прогноз для РФ: если сравнить цену с другими DLC к ONI ~ 249–279 рублей.
круто! но игра просто пожиратель времени, это как со Стелларис и Сити Скайлайн1-2!
Уже поиграли, за неделю просмотрели что можно было..ДЛС на любителя, русской локализации еще не завезли.