Разработчики Oxygen Not Included выпустили ноябрьское обновление «Качество жизни» за 2026 год. Бесплатный патч расширяет возможности колонистов, добавляет новые здания и косметические предметы, улучшает интерфейс и производительность. Часть нововведений доступна всем владельцам игры, а некоторые предназначены для дополнения The Aquatic Planet Pack.

Одним из главных изменений стал навык плавания. Изначально его создавали для The Aquatic Planet Pack, однако теперь он появился не только в дополнении, но и в базовой версии Oxygen Not Included, а также в Spaced Out!. Вместе с ним во все версии добавили станцию ухода за водными существами, которая должна помочь сбалансировать разведение паку.

Само дополнение The Aquatic Planet Pack тоже получило несколько новинок. Среди них — новый вариант существа под названием мерпип. Он способен приносить колонии кокини и любит плавать, высаживать водные семена в бассейнах и питаться икрой и сброшенными экзоскелетами.

Развлекательную составляющую расширили сразу тремя зданиями. Во всех версиях игры появился «Космический гонщик» — аттракцион с американскими горками, знакомый поклонникам ранних этапов разработки ONI. У него есть турборежим, повышающий мораль дубликантов во время поездки, хотя чрезмерные нагрузки могут вызвать головокружение. Владельцы The Aquatic Planet Pack дополнительно получат песочницу и батут. В первой колонисты смогут создавать недолговечные скульптуры из мокрого песка, а второй подарит им возможность заниматься акробатикой, но потребует периодического обслуживания резиной.

Ещё одно важное нововведение — вспомогательные здания. Всего их четыре, и каждое ускоряет выполнение рецептов в определённой категории производственных сооружений, находящихся поблизости. Такие постройки не требуют постоянного участия дубликантов, а некоторые эффекты можно усиливать размещением нескольких зданий рядом.

Кроме того, обновление добавило новые варианты оформления стартовых биомов, включая «Песчаник», «Лес» и «Болото», а также локации из дополнений. При желании прежний внешний вид можно вернуть через меню чертежей.

Наконец, все игроки бесплатно получат 44 косметических чертежа, вдохновлённых существами Hatch. Изначально их планировали включить в платный Classic Critter Cosmetics Pack, но разработчики решили раздать коллекцию отдельно. В результате ноябрьский патч оказался заметно масштабнее обычного набора исправлений: он одновременно расширяет игровые системы, добавляет занятия для колонистов и предлагает новые способы оформления базы.