Анонсирован мрачный сурвайвал P1: Anchor Light, действие которого разворачивается на маяке с аномалиями

Студия Deadbolt Interactive и издательство Perp Games, известные по игре Pneumata, рады объявить о скором выпуске психологического хоррора P1: Anchor Light.

В новом проекте игроки исследуют роскошный маяк, в котором таится мрачная зловещая тайна. Свет маяка, который когда-то был ориентиром для моряков, теперь несёт угрозу для всего мира. Задача кажется простой, но одновременно и пугающей: выявить аномалии и отключить маяк, пока его безумие не охватило всё вокруг. Однако сущности, обитающие внутри, не намерены сдаваться без боя, их шёпот и шелест заполняет коридоры маяка. Призраки жаждут, чтобы их тёмные истории были разведаны.

Любая комната маяка хранит свою тайну, в то время как свет и тень играют не только визуальную роль, но и задают ритм происходящего, вызывая ужас и восхищение сразу. Аномалии варьируются от едва заметных искажений памяти до сцен, которые могут вызвать отвращение. Баланс настроен так, чтобы каждая попытка оставалась напряжённой и непредвиденной.

Когда музыка замолкает, любой двигатель может привести к поражению. Игроки должны замолчать, прислушаться и надеяться, что сущность не заметит их. Маяк хранит свои тайны и истории людей, которые жили или умерли здесь. Дискеты, разбросанные по локациям, открывают воспоминания прежних обитателей, давая ключ к разгадке ужасов внутри.

Повышенные режимы сложности в игре делают знакомые коридоры настоящим испытанием. Кошмарный режим проверяет внимательность к каждой скрипучей доске и повороту лестницы. Таблицы рейтингов позволяют сохранить ваши лучшие результаты в обычном, сложном и кошмарном режимах, а бесконечный режим проверяет, на сколько этажей вы сможете подняться, что бы вас не поймали.

P1: Anchor Light уже 9 сентября придет на ПК, а в конце осени новинку выпустят на консолях: PS5 – 14 октября, а на Xbox Series – 11 ноября.