Бывший эксклюзив Google Stadia, мультиплеерный Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, полностью провалился на ПК

Среди менее известных эксклюзивов Google Stadia была Pac-Man Mega Tunnel Battle, специфическая мультиплеерная игра на 64 игрока, которая, очевидно, так и не смогла полностью раскрыть свой потенциал и на других платформах, поскольку, согласно статистике Steam, она так и не смогла достичь 64 одновременных игроков.
то, конечно, не относится к консолям, поскольку у нас нет точной системы отслеживания количества активных пользователей на них, но, согласно данным SteamDB, такая печальная картина вырисовывается в Steam для игры, которая могла бы похвастаться очень интересными особенностями.
Для королевской битвы, рассчитанной на 64 пользователя, тот факт, что она так и не достигла этого показателя, явно парадоксален, хотя, конечно, игра по-прежнему работает за счет использования ботов и персонажей, управляемых искусственным интеллектом.
Pac-Man Mega Tunnel Battle была запущена в ноябре 2020 года как эксклюзив для Google Stadia, но была закрыта вместе с закрытием сервиса потокового вещания видеоигр, и 9 мая Bandai Namco портировала ее на ПК и консоли.
Новая версия называется Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs и внешне очень похожа на оригинальную версию, но с некоторым дополнительным контентом и режимами, а также некоторыми изменениями и обновлениями.
По данным SteamDB, на момент запуска в игре было 52 игрока, но с тех пор их число упало до 10, что довольно плачевно для любой мультиплеерной игры. Посмотрим, удастся ли Bandai Namco вернуть Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs на прежний уровень и заставить игру раскрыть хотя бы максимальный потенциал - 64 игрока в онлайне.