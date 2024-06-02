Бывший эксклюзив Google Stadia, мультиплеерный Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, полностью провалился на ПК

Спин-офф культовой франшизы PAC-MAN, который переносит классический геймплей в жанр королевской битвы для 64 игроков. Игроки берут на себя роль знаменитых жёлтых шариков Пакманов и сражаются друг с другом в огромных связанных лабиринтах, стремясь стать последним выжившим.

Основная цель игры — собрать как можно больше точек, фруктов и энерджайзеров, одновременно избегая призраков и других игроков. Однако, в отличие от классических игр PAC-MAN, здесь Пакманы могут поедать не только призраков, но и друг друга после поглощения энерджайзера.

Ключевой особенностью PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs является система усилителей. По ходу игры Пакманы могут находить различные бонусы, которые дают им временные преимущества. Например, щит может защитить от нападения призраков или других игроков, а ускорение позволяет быстрее перемещаться по лабиринту. Некоторые усилители влияют на самих Пакманов, в то время как другие воздействуют на призраков, делая их более уязвимыми или замедляя их движение.

Также игра предлагает широкие возможности для кастомизации персонажей. Игроки могут разблокировать и приобретать различные костюмы, головные уборы и аксессуары для своих Пакманов, создавая уникальный и запоминающийся внешний вид. Косметические предметы покупаются за жетоны, которые игроки получают за победы и достижения в игре.