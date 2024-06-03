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Pacific Drive 22.02.2024
Выживание, Автомобили, От первого лица
8.4 479 оценок

Для Pacific Drive вышла качественная русская нейросетевая озвучка - она уже доступна для скачивания

AceTheKing
Новости

Сегодня ночью состоялся выход русской нейросетевой озвучки для игры Pacific Drive.

Создатели озвучки, ShimonMood и xoixa, проделали впечатляющую работу: судя по первым отзывам пользователям, которые уже опробовали озвучку, её довольно тяжело отличить от обычной. Многие пользователи даже называют её лучшей среди подобных озвучек и надеются на то, что авторы еще порадуют нас своими работами для других игр. Оценить качество озвучки можно по представленному трейлеру.

Озвучка уже доступна для скачивания на нашем сайте.

Pacific Drive вышла на PC и PS5 22 февраля текущего года. Игра получила неплохие оценки критиков и игроков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 79 баллов от критиков и 7/10 от пользователей.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

А прям хорошо!

4
Mokou

Вот теперь можно пройти. А то надоело тормозить, чтоб прочитать, о чём говорят.

2
raspisnoy1

какой гений предложил ознакомиться с озвучкой,полностью заглушив её музой? ДБ!

0