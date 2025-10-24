Для Pacific Drive вышло DLC Whispers in the Wood. Игра стала доступна на Xbox

Сегодня Ironwood Studios и Kepler Interactive представили приятный сюрприз для любителей приключенческих игр на выживание: нашумевший дорожный хоррор Pacific Drive с сегодняшнего дня доступен на Xbox и Xbox Game Pass, как Premium, так и Ultimate.

Однако новости не ограничиваются дебютом на платформе Microsoft: одновременно с этим было выпущено Whispers in the Woods — первое платное дополнение к игре, которое позволит нам исследовать новый и загадочный регион с совершенно новой сюжетной линией, новыми аномалиями и возможностью испытать силу Артефактов.

Для тех, кто не знаком с Pacific Drive, — это игра на выживание от первого лица, действие которой разворачивается в Зоне отчуждения на северо-западе Тихого океана, где аномальные явления превратили эту территорию во враждебный лабиринт. Здесь мы исследуем локации, искажённые радиацией и электромагнитными бурями, находим ценные ресурсы и документы, оставленные эвакуированными учёными и жителями, и восстанавливаем причины, приведшие к коллапсу региона. В основе игры лежит планирование маршрута, анализ экологических угроз, выбор того, что взять с собой, а что оставить.