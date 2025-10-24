ЧАТ ИГРЫ
Pacific Drive 22.02.2024
Адвенчура, Выживание, Инди, Автомобили, От первого лица
8.5 852 оценки

Для Pacific Drive вышло DLC Whispers in the Wood. Игра стала доступна на Xbox

monk70 monk70

Сегодня Ironwood Studios и Kepler Interactive представили приятный сюрприз для любителей приключенческих игр на выживание: нашумевший дорожный хоррор Pacific Drive с сегодняшнего дня доступен на Xbox и Xbox Game Pass, как Premium, так и Ultimate.

Однако новости не ограничиваются дебютом на платформе Microsoft: одновременно с этим было выпущено Whispers in the Woods — первое платное дополнение к игре, которое позволит нам исследовать новый и загадочный регион с совершенно новой сюжетной линией, новыми аномалиями и возможностью испытать силу Артефактов.

Для тех, кто не знаком с Pacific Drive, — это игра на выживание от первого лица, действие которой разворачивается в Зоне отчуждения на северо-западе Тихого океана, где аномальные явления превратили эту территорию во враждебный лабиринт. Здесь мы исследуем локации, искажённые радиацией и электромагнитными бурями, находим ценные ресурсы и документы, оставленные эвакуированными учёными и жителями, и восстанавливаем причины, приведшие к коллапсу региона. В основе игры лежит планирование маршрута, анализ экологических угроз, выбор того, что взять с собой, а что оставить.

Константин335

Кто играл, как вообще игра? В стиме купил уже где то пол года назад, пока не играл, все откладываю и играю в другое. Или стоит в эту поиграть?