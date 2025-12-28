ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pacific Drive 22.02.2024
Адвенчура, Выживание, Инди, Автомобили, От первого лица
8.5 865 оценок

Нейросетевая озвучка Pacific Drive получила крупное обновление: теперь озвучено дополнение Whispers in the Woods

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, Shimon Mood и NGC 404 выпустили крупное обновление для нейросетевой озвучки Pacific Drive, в котором добавили озвучки дополнения Whispers in the Woods.

Pacific Drive "Русификатор звука - нейросетевой дубляж" [v1.1 13.04.2025] {Shimon Mood}

В Pacific Drive игрок оказывается в мире, где реальность переплетается с кошмаром, а граница между естественным и сверхъестественным настолько размыта, что каждый шаг может стать последним. Бесстрашный водитель универсала решает рискнуть отправиться в самое сердце Зоны, туда, откуда мало кто возвращался живым.

Pacific Drive вышла на PC и PS5 в 2024 году. Средняя оценка игры на Metacritic составляет 79 баллов.

10
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
ChillOrvilleton

Звучит вполне неплохо. Будущее за ИИ озвучкой

3