Нейросетевая озвучка Pacific Drive получила крупное обновление: теперь озвучено дополнение Whispers in the Woods

Как стало известно, Shimon Mood и NGC 404 выпустили крупное обновление для нейросетевой озвучки Pacific Drive, в котором добавили озвучки дополнения Whispers in the Woods.

В Pacific Drive игрок оказывается в мире, где реальность переплетается с кошмаром, а граница между естественным и сверхъестественным настолько размыта, что каждый шаг может стать последним. Бесстрашный водитель универсала решает рискнуть отправиться в самое сердце Зоны, туда, откуда мало кто возвращался живым.

Pacific Drive вышла на PC и PS5 в 2024 году. Средняя оценка игры на Metacritic составляет 79 баллов.